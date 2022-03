Squid Game Creator donne une mise à jour décevante sur la saison 2

Jeu de calmar La saison 2 n’a jamais fait de doute, et bien qu’il ait fallu un peu de temps pour que la confirmation vienne du créateur Hwang Dong-hyuk, le feu vert a finalement été confirmé en janvier de cette année. Depuis lors, il y a eu beaucoup de spéculations sur le moment où nous verrons arriver la nouvelle saison et sur ce que sera l’histoire. Tout en parlant à Hwang sur le tapis rouge des PGA Awards, Deadline a pu obtenir une mise à jour sur la poursuite de Jeu de calmarmais ce n’était pas que de bonnes nouvelles.

Le succès fulgurant surprise de Jeu de calmar a pris tout le monde au dépourvu, y compris Netflix et Hwang. La série ayant rapporté environ 900 millions de dollars à Netflix et Hwang ne gagnant qu’une petite somme grâce à la vente des droits de diffusion avant que la série ne devienne un phénomène, l’écrivain n’avait aucune intention de se précipiter dans une deuxième saison sans s’assurer que son intérêts étaient couverts. De plus, Hwang avait précédemment révélé qu’il n’était pas vraiment intéressé par les suites car il avait beaucoup d’autres idées qu’il voulait faire en premier.

Bien que la deuxième saison de Jeu de calmar arrive définitivement, l’approche lente et régulière de Hwang signifie que les fans pourraient attendre longtemps pour voir la prochaine saison arriver sur Netflix. Il a dit : « Il y aura plus de grands matchs, c’est tout ce que je peux dire. Je suis encore en train de réfléchir et de rassembler les idées pour la saison 2. Je n’ai même pas encore commencé l’écriture.

Ayant attiré l’une des plus grandes audiences de l’histoire de Netflix, Jeu de calmarLa popularité de a débordé sur la saison des récompenses, la série remportant plusieurs distinctions prestigieuses dans certaines des plus grandes catégories. Parmi le transport massif, qui a compté 15 victoires sur 30 nominations, Jeu de calmar a remporté gros aux Golden Globe Awards en remportant la meilleure série télévisée, le meilleur acteur et le meilleur acteur dans un second rôle, tandis qu’il a également remporté des prix d’acteur et d’actrice pour Lee Jung-jae et Jung Ho-yeon respectivement au Screen Actors Guild Award.

Ayant obtenu un taux d’approbation de 94% sur Rotten Tomatoes, la série a également réussi à être un succès auprès des critiques ainsi que du public, l’opinion consensuelle déclarant: « Jeu de calmarLa brutalité inébranlable de n’est pas pour les âmes sensibles, mais des commentaires sociaux pointus et un noyau étonnamment tendre garderont les téléspectateurs collés à l’écran, même si c’est en regardant entre leurs doigts.

Bien sûr, les morts sanglantes de la série ont rendu le visionnage inconfortable pour certains, mais l’histoire narrative serrée et la mise en place tendue des nombreux jeux mortels auxquels les personnages ont été contraints de faire face ont certainement séduit une génération élevée dans des films brutaux tels que Vu. Où exactement Squid Game ira dans la deuxième saison est quelque chose que seul Hwang sait actuellement, mais pour le reste d’entre nous, il va y avoir une longue attente pour voir la série terrifiante revenir pour plus de peur et de jeux.





