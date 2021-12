George Clooney a refusé un salaire de 35 millions de dollars pour une journée de travail pour cette raison

Il est impossible de douter de la puissance économique de George Clooney, un acteur qui a tout fait, comme devenir Homme chauve-souris, aux publicités pour le café et au fait d’avoir sa propre marque de tequila. De toute évidence, la famille de l’acteur de 60 ans n’aura aucun problème d’argent à aucun moment. Cela ne veut pas dire que les offres d’emploi ne peuvent pas vous inciter à étendre votre royaume et vos entreprises. Maintenant, il a révélé la somme impressionnante qui lui a été offerte pour un travail à très court terme.

Dans une interview avec Le gardien, Clooney Il a dit qu’une compagnie aérienne voulait l’embaucher pour faire de la publicité. Pour le convaincre, ils lui ont proposé la somme conséquente de 35 millions de dollars, qu’il recevrait pour une seule journée de travail. Ce qui pour tout mortel serait un oui retentissant et indiscutable, pour l’acteur c’est devenu d’abord un débat interne, puis une conversation avec sa femme et, enfin, un rejet.

« Ils m’ont offert 35 millions de dollars pour une journée de travail pour une publicité aérienne, mais j’ai parlé avec Amal et nous avons décidé que cela n’en valait pas la peine. Il venait d’un pays qui, bien qu’allié, est parfois discutable, et je me suis dit : « Eh bien, s’il faut une minute pour arrêter d’y penser, ça ne vaut pas le coup. »a noté l’artiste. Clooney a décidé de ne pas révéler de quelle compagnie aérienne il parlait. Dans le top 5 des compagnies aériennes aux revenus les plus élevés avant la pandémie, il y a trois compagnies aériennes nord-américaines et elles sont également Lufthansa (de l’Allemagne, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards de dollars) et Air France-KL (de France et des Pays-Bas, avec 31,3 milliards de dollars). Il est aussi Fly Emirates, qui n’est pas privé et a déclaré des revenus de 88 milliards de dollars entre 2014 et 2015.

Les 35 millions de dollars qu’ils ont offerts à Clooney sont conformes au paiement qu’il a reçu pour l’une des publicités les plus célèbres qu’il a faites, celle de Nespresso. La société de café lui a versé 40 millions de dollars pour son apparition. Et si c’est les affaires, en 2017 l’acteur a vendu sa marque de tequila Casamigos, Par lequel Le gardien dit qu’il a reçu mille milliards de dollars.

Les prochains emplois de George Clooney

A 60 ans, George Clooney Il est loin de quitter le métier d’acteur et l’année prochaine il pourra le voir tourner dans deux nouveaux projets. D’une part, il se rendra en Australie où il tournera Billet pour le paradis, une comédie romantique avec Julia Robert, Kaitlyn dever et Billie Lourde. De l’autre, il se murmure qu’il fera partie du prochain film de Jon watts, un thriller avec votre ami Brad Pitt, centré sur deux voyous qui travaillent seuls et qui se voient confier le même travail.

