Votre Samsung a un majordome et il s’appelle Bixby : c’est ainsi qu’il vous facilitera la vie

Les assistants vocaux comme Google, Amazon (Alexa), Microsoft (Cortana) ou Apple (Siri) ne surprennent plus personne. Ils sont venus pour rester, même si, pendant un certain temps, ils semblent avoir stagné dans une certaine mesure. Nous les utilisons pour des tâches quotidiennes, comme demander la météo ou allumer ou éteindre un appareil connecté. Oui nous les utilisons également dans les téléphones portables dans certains cas, surtout quand on utilise des écouteurs et qu’on veut poser une question sur un sujet ou même lancer des applications, changer de chanson ou passer un appel.

Samsung, pour sa part, a développé son propre assistant de manière discrète et sans faire beaucoup de bruit, jusqu’à ce qu’il devienne un majordome complet à notre service pour interagir avec notre appareil mobile, par exemple les modèles de la famille Samsung Galaxy S21 5G . L’ingrédient secret de Bixby est (spoiler) sa superbe intégration matérielle. Avec Bixby, nous pouvons aller là où d’autres assistants génériques ne peuvent pas.

Bixby fonctionne comme n’importe quel assistant, mais en mieux

Samsung a bien entendu intégré les fonctions habituelles de n’importe quel assistant dans Bixby. Nous pouvons utiliser la voix ou l’interface à l’écran. Les deux modes d’utilisation sont particulièrement intéressants. Il peut sembler que l’assistant à l’écran soit redondant et que l’on puisse faire de même en utilisant les menus de l’application et l’interface tactile, mais la réalité est que nous pouvons gagner beaucoup de temps si nous choisissons l’interface à l’écran de Bixby.

L’interface vocale est surtout intéressante quand on n’a pas le mobile à côté de soi ou quand on l’a rangé dans notre sac à dos ou dans une poche pendant que l’on utilise des écouteurs (de type True Wireless de préférence). Dans les deux cas, avec à la fois l’interface tactile et vocale, ce qui différencie Bixby des autres assistants, c’est l’intégration avec le matériel, et avec les applications installées. Dans de nombreux cas, nous pouvons « entrer » directement dans les applications pour obtenir ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin sans avoir à les ouvrir, naviguer dans les menus et aller où nous voulons.

Cette intégration Elle est réalisée à travers les soi-disant « Capsules ». Dans la configuration de Bixby, nous pouvons voir ce qui est disponible, ce qui nous donne un indice sur les applications qui nous permettent de les « entrer » via cet assistant. Bixbye peut être activé à la fois par la voix (« Salut Bixby ») et en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation. Nous pouvons bien sûr modifier ces paramètres.

Recherches sur Internet et applications

Livré avec le mobile, Bixby vous permet d’interagir avec une infinité de services et d’applications. Nous n’avons pas nécessairement besoin de savoir quelles applications ou services vous utilisez. En fait, il semble qu’il s’intègre à différentes plates-formes de contenu pour étendre ses fonctionnalités. Dans le cas où il n’y a pas d’application spécifique pour ce que nous recherchons ou pour ce que nous voulons faire, Bixby nous dirigera vers la recherche sur Internet.

À travers lui, Nous pouvons également rechercher du contenu plus spécifique dans lequel les applications installées entrent en jeu, comme la musique sur Spotify ou identifier les chansons en cours de lecture. Il est également possible de faire de même avec du contenu sur Netflix. Dans HBO, les recherches ne sont pas aussi affinées que dans Netflix, où l’application s’ouvre avec des éléments de recherche liés à notre demande, mais elle ouvre l’application. D’autres comme Filmin ou Amazon Prime Video ne sont pas aussi bien intégrés. Si l’application n’est pas installée, Bixby nous demande de le faire ou de nous authentifier avec nos identifiants d’utilisateur.

Lecteur multimédia hors route

En matière de contenu multimédia, Bixby profite notamment de Spotify comme source audio, que ce soit de la musique ou des podcasts. Les podcasts sont également intégrés à Spotify, nous pouvons donc couvrir une grande partie de nos besoins avec cette application.

Si nous voulons rediriger la demande vers d’autres plateformesComme YouTube, il suffit de le dire : « Salut Bixby, je veux entendre des chansons de Madonna sur YouTube » nous y amène. De même pour la vidéo sur Netflix, bien que sur HBO, encore une fois, on ne peut qu’ouvrir l’application.

La clé pour comprendre ce comportement est qu’il n’y a pas de Capsule pour HBO. Quoi qu’il en soit, nous avons la majorité des plateformes de contenu « encapsulées » dans Bixby. Nous avons aussi des radios, tout est dit.

Automatisation : mieux avec les routines

Les routines Bixby vous permettent de définir des groupes d’actions qui ils sont démarrés manuellement à la demande ou automatiquement en cas de certains événements, qui peut aller du déplacement à l’atteinte d’un certain niveau de batterie ou à la saisie d’un appel, parmi de nombreux autres « déclencheurs ».

Les actions peuvent être choisies d’un vaste répertoire de possibilités, qu’il s’agisse d’actions système telles que l’ouverture d’applications ou d’actions dans certaines applications compatibles avec celles-ci. Il y en a des prédéfinis, mais nous pouvons les créer nous-mêmes.

Enseigner le nouveau vocabulaire de Bixby : commandes rapides

Aussi nous pouvons définir des commandes rapides, dont l’objectif est d’accélérer certaines actions Bixby. Par exemple, vous pouvez définir une action rapide appelée « visage » qui prend une photo avec la caméra arrière en mode portrait. Lorsque nous activons Bixby et disons « têtes », cette action est exécutée.

De cette façon, nous pouvons gagner beaucoup de temps, en plus de faire de l’assistant un véritable » nôtre » et adapté à nos besoins. Par exemple, nous pouvons définir une commande rapide appelée « bâtiments » qui exécute l’action « trouver toutes les photos de bâtiments dans la galerie de photos ». Le simple fait de dire « bâtiments » dans Bixby (ou de le saisir) lancera cette commande rapide.

Notes, traductions, rappels et calendrier : mieux si on le dit

Avec Bixby il est possible de verbaliser tâches qui se prêtent particulièrement à être dites. Par exemple, nous pouvons ajouter des notes dans Samsung Notes ou créer des événements de calendrier, ainsi que demander à Bixby de traduire des phrases ou des mots en le prononçant à voix haute ou en tapant ou en utilisant Bixby Vision. Ou demandez directement « Comment dites-vous tel ou tel mot dans telle ou telle langue ?

Nous pouvons également utiliser la caméra via Bixby Vision pour obtenir des détails sur ce qui apparaît devant le mobile. Oui, les rappels sont également faciles à activer: « Salut Bixby, rappelle moi que j’ai laissé mon vélo devant la boulangerie. » Et nous avons déjà le rappel.

Changement de réglage : adieu menus

Avec Bixby aussi il est facile de modifier les paramètres de l’appareil par la voix ou en tapant ce que nous voulons changer pas besoin de passer par des menus fastidieux. Nous pouvons également vous demander d’ouvrir à tout moment des menus de configuration spécifiques. Dans les terminaux actuels, où les options se comptent par centaines, ce type de facilités et d’aides est apprécié.

Avec la voix on peut aller droit au but de ce qu’on veut faire, ou même créer une commande rapide pour des réglages que l’on modifie régulièrement, ou une routine pour que certains réglages soient activés en fonction de l’heure ou du lieu où l’on se trouve ou de la appareils que nous connectons.

Contrôler d’autres appareils connectés

Samsung SmartThings est la plate-forme d’appareils connectés de Samsung pour la maison intelligente. Grâce à Bixby, nous pouvons les activer, les désactiver, augmenter le volume, ouvrir des applications, créer des actions automatiques, modifier le mode de fonctionnement de différents appareils, etc.

Ce que nous pouvons faire dépendra s’il s’agit d’une machine à laver, d’un réfrigérateur, d’une montre connectée, d’un système de climatisation ou d’une télévision, mais le contrôle est là, par la voix (ou le clavier).

Accessibilité : mieux avec la voix

Dans les cas où nous avons un certain type de handicap ou de handicap, Bixby atteint un niveau de facilité d’utilisation tel qui surmonte de nombreuses barrières d’interaction entre utilisateurs avec un certain type d’empêchement à l’utilisation de l’interaction « habituelle » basée sur la tactilité, avant tout.

L’utilisation de la voix réalise en lui une fonctionnalité remarquable, aller là où les autres assistants n’atteignent pas grâce à l’intégration avec le matériel des smartphones Samsung, avec des fonctionnalités très bien intégrées avec des terminaux tels que le Galaxy S21 5G, se différenciant des assistants habituels.

Avec Bixby, nous pouvons utiliser de nombreuses fonctions du téléphone en utilisant la voix comme moyen d’interaction. Bixby Vision permet de lire ce qui est sur l’écran qui correspond à du texte, d’identifier des objets ou même de décrire des scènes en utilisant la caméra pour cela. Pas toujours raison, mais c’est une fonctionnalité très intéressante pour les personnes malvoyantes ou aveugles.

On peut aussi dicter

Un autre utilitaire Bixby est la dictée vocale. Lorsque nous avons le clavier ouvert pour écrire, par exemple, un e-mail, nous pouvons appuyer sur le bouton d’activation de Bixby pour commencer à dicter. C’est une fonction très intéressante qui nous fera gagner beaucoup de temps dans la rédaction d’emails, de documents, de notes rapides, de notes « vocales » qui sont aussi du texte, etc.

C’est un effet secondaire très intéressant du travail que Samsung a fait avec Bixby dans la section de reconnaissance vocale.

Tout votre historique Bixby en un coup d’œil

Si nous voulons revoir tout l’historique de Bixby, nous l’aurons en vue dans l’une des options du panneau de configuration de l’assistant. De cette façon, nous pouvons réutiliser des actions que nous répétons fréquemment ou évaluer la possibilité de les convertir en commandes rapides.

Bixby apprend, tout est dit. Si nous disons quelque chose et que vous ne le comprenez pas bien, nous pouvons vous le dire pour qu’il s’adapte à notre façon de parler et de nous exprimer. La reconnaissance vocale telle qu’elle vient fonctionne très bien, mais il peut être optimisé.

Un moyen agile et utile d’interagir avec le téléphone

Samsung a réussi à faire Bixby une forme d’interaction très intéressante et utile pour les terminaux Galaxy S21 5G en particulier et pour son écosystème d’objets connectés en général. L’intégration profonde avec le matériel et l’extension à d’autres fonctionnalités via les Capsules signifient que nous pouvons accéder à un bon nombre d’applications et de services directement par la voix sans avoir à passer par des menus fastidieux.

Bixby permet « d’aller au fait » en utilisant des commandes que nous pouvons même définir nous-mêmes comme des raccourcis clavier. Et la fonction dictée ne s’oublie pas non plus : c’est un moyen de gagner du temps lorsque l’on doit rédiger des messages, des e-mails ou des notes.

Et il peut aussi vous raconter des blagues, bien qu’on ne puisse pas promettre qu’elles soient bonnes…

Images : Samsung et captures d’un terminal Samsung S21 Ultra 5G