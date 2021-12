HBO Max : Peacemaker a sorti une nouvelle bande-annonce

ASUPERMALL Bladeless Neck Hanging Cool Wind Trois Fan Vitesse Nouvelle Experience 360 ??¡ã Wide Area Air Sortie Doux Cou Longue Garde Travail, Blanc

Caract¨¦ristiques : Un vent non direct est sain et un vent naturel ¨¤ 360 ¡ã sur toute la surface. La conception innovante de la pale de ventilateur de turbine et du trou d'air peut couper l'air plus efficacement et vous permettre de sentir la brise fra?che plus claire et plus douce . Prot¨¨ge-cou doux, donc longue tenue et cou sans douleur . Interrupteur Button et un vent de contr?le cl¨¦, T ROIS sont trois s w ind fait pipi , vous pouvez r¨¦gler et Charging USB est pratique. Vent ¨¤ trois vitesses, vous pouvez sentir le vent naturel qui circule. Sp¨¦cification : Type: ventilateur suspendu au cou sans lame Capacit¨¦ de la batterie: 3000MA Puissance du ventilateur: 5 W Max Temps de charge: 3-5 heures Temps de travail: 3-16 heures (un elon engin diff¨¦rent, l'utilisation de la sc¨¨ne) Couleur: blanc, rose, vert ( facultatif ) Poids de l'article: 210g / 7.4 oz Taille de l'article: 21 * 19,5 * 6 cm / 8,26 * 7,67 * 2,36 pouces Poids du paquet: 360g / 12,6 oz Poids du paquet: 22 * 20,5 *