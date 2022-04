Joaquin Phoenix et Rooney Mara : c’est la romance des acteurs les plus discrets de tout Hollywood

célébrités

Joaquin Phoenix et Rooney Mara sont l’un des couples préférés d’Hollywood aujourd’hui, mais ils sont très différents du reste des célébrités pour les raisons suivantes.

© GettyJoaquin Phoenix et Rooney Mara : c’est la romance des acteurs les plus discrets de tout Hollywood.

Il n’est pas rare à Hollywood que deux grandes célébrités forment une romance aimée du grand public, mais c’est étrange quand il n’y a pratiquement aucune nouvelle de cette relation. C’est ce qui se passe avec le lien sentimental entre joaquin phénix Oui Rooney Maraqui fête ce dimanche ses 37 ans. Comment menez-vous votre vie en dehors d’une exposition constante?

À la mi-2012, lorsque Spike Jonze a commencé le tournage Son, les acteurs se sont rencontrés pour la première fois devant les caméras et là ils ont scellé leur première rencontre, même si ce n’est pas à ce moment-là qu’ils ont officialisé la parade nuptiale. En 2016, ils se sont retrouvés pour le film Marie-Madeleine et il n’y avait pas de retour en arrière dans leur lien amoureux. Selon phénixce n’étaient que des amis qui s’écrivaient par lettre et il ne l’avait même pas cherché sur Google, il gardait donc une affection particulière qui s’est cristallisée avec le temps.

Sans beaucoup de nouvelles à leur sujet, Ils sont apparus de manière inattendue sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2017 et le monde était enfin au courant de la romance entre les célébrités. Faisant profil bas, ils ont décidé de ne pas commenter trop de détails les concernant, alors la nouvelle de leur engagement en 2019 est venue par une fuite et non officiellementce qui s’est confirmé au fil du temps en voyant Rooney avec une bague en diamant.

Début 2020, les deux sont revenus pour apparaître sur les principaux tapis rouges après que Joaquin ait reçu plusieurs nominations pour sa performance dans jokermais même à cette époque, il n’y avait pas de déclarations d’amour publiques, donc le mystère a continué. Leur distance vis-à-vis du public était telle qu’ils n’ont pas annoncé qu’ils allaient être parents, et encore moins dit quoi que ce soit à la naissance de la petite River.du nom du frère de l’acteur décédé.

A ce jour, les seules images du fils des acteurs proviennent de quelques paparazzi attentifs à leurs sorties publiques, mais ils ne l’ont jamais présenté officiellement. Bien sûr ni l’un ni l’autre joaquin phénix non plus Rooney Mara Ils ont des réseaux sociaux, et leurs apparitions ces derniers temps ont plus à voir avec des causes pour sauver l’environnement et leurs combats pour la maltraitance animale, dont ils se sont manifestés plus d’une fois.

