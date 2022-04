One Piece : La nouvelle forme de Luffy et le sens de la liberté dans l’épopée des pirates

Attention, les spoilers suivent : Dans le meilleur Tradition One Piece Mangaka Eiichiro Oda a fait sensation dans sa communauté de fans avec les derniers chapitres. la raison en est un nouveau pouvoir à libérer pour Luffy et que nous aimerions examiner de plus près avec vous ci-dessous. La principale question est de savoir pourquoi ce pouvoir parfait pour notre capitaine au chapeau de paille est.

La nouvelle forme de Luffy est vraiment divine

Avant d’entrer vraiment dans le sujet, d’abord une petite revue sur les derniers événements du manga : le combat entre notre protagoniste et Kaido semblait avoir atteint sa fin, avec la victoire de l’empereur pirate. Cependant, cela a commencé peu de temps après une étrange transformation en Luffies corps auparavant sans vie et un grand sourire était visible sur son visage.

Pendant ce temps, le gigantesque éléphant raconta Zunisha, les tambours de la liberté sonnerait enfin à nouveau – pour la première fois depuis des siècles. Cela signifie que joie garçon est revenu, un personnage mythique de l’univers One Piece. Ou quelqu’un qui probablement de sera, comme le chapitre 1046 l’a révélé. Avec ses nouveaux pouvoirs, notre héros a pu faire des choses qu’il n’avait jamais pu faire auparavant, et pour une raison : son fruit du démon était se réveille.

Nous avons alors découvert que notre personnage principal était en fait n’avait même pas mangé le fruit gomme-gomme. En fait, il a une fois mangé du Type de fruit humain-humain Nika, un fruit zoan mystique infusé de puissance divine. Nika est le nom d’un Dieu du soleil, dont la force, qui semble n’avoir aucune limite, est désormais disponible pour Luffy. Et ce pouvoir correspond absolument parfait pour notre protagonisteAprès tout, il aspire à la liberté.

Qui aime le plus la liberté dans One Piece ?

Le cœur de « One Piece » est précisément à ce sujet : liberté et depuis lors tout premier chapitre Romance Dawn, quand l’épopée pirate en était encore à ses balbutiements, pour ainsi dire. Dans le cadre du voyage des Chapeaux de Paille, nous apprenons pourquoi c’est si important et aussi ce que cela a à voir avec le rêve de Luffy. Comme on le sait, il veut que le Roi des pirates être, parce que cela jouit de la plus grande liberté de tous. La principale préoccupation de notre héros est de pouvoir être qui il est.

Le Roi Pirate jouit de la plus grande liberté dans One Piece. ©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Le leader des Chapeaux de Paille s’efforce donc en premier lieu pour lui-même après la liberté. Il ne veut pas changer le monde. Le fait qu’il fasse exactement cela est plus probable un effet secondaire de ses actes parce qu’il veut aider ceux qu’il aime. Jusqu’à présent, il a surtout aidé ses amis pour vous libérer. Il les a aidés leurs prisons – réel ou métaphorique – éclater. Aussi beaucoup méchants sont thématiquement liés à la liberté, mais cela mènerait trop loin à ce stade.

Ainsi, la liberté a toujours été fermement dans le ADN de One Piece ancré et cela est particulièrement visible dans Luffy. D’abord en termes de caractère, car notre protagoniste est en paix avec lui-même. Il possède trouvé une certaine harmoniequi le libère. De plus, son fruit du diable lui va aussi très bien, car à travers leur flexibilité elle est parfaite pour un esprit libre comme Luffy.

« Nos rêves ne meurent jamais ! » ©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

De plus, Eiichiro Oda a une jolie manière subtile trouvé incorporant les tambours de la liberté encore et encore tout au long du voyage de Luffy. Dans la chanson Binks’ Sake est dans l’original japonais à peu près daté Le son de la batterie le discours. De plus, ces symboles sont souvent vus dans le manga : « ドン »qui la plupart du temps avec « Boom » / « Doom » être traduit quoi un effet dramatique servira. Selon le mangaka (via One Piece Podcast), ils sont originaires de pièces de théâtre ou films historiques.

Luffy incarne la liberté dans One Piece

Nous avons vu exactement ces personnages pour la première fois il y a 25 ans, dans le tout premier chapitre de One Piece. Oda les a caché au-dessus du mot Dawn et ainsi déjà à cette époque les premières graines ont été semées pour ces développements qui portent maintenant leurs fruits. (via Arthur – La bibliothèque d’Ohara). Ce sont les tambours qui une nouvelle ère de liberté héraut et dont nous avons maintenant le rythme entendre correctement.

Luffy sous sa nouvelle forme Gear 5 ©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Vous pouvez donc voir Luffy, son vrai fruit du démon et le personnage de Joy Boy juste s’emboîter parfaitement. Ils combinent tout ce qui a toujours été au cœur de « One Piece » ainsi qu’un aspect élémentaire du but notre personnage principal. En conséquence, il devrait rester passionnant de voir comment Oda tous ces événements dans les chapitres à venir développera.

Que pensez-vous des développements récents autour de Luffy dans « One Piece » ? N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires.