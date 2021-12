C’est la vraie raison pour laquelle Game of Thrones s’est terminé

jeu des trônes C’est certainement l’une des séries télévisées les plus réussies de l’histoire et cela a beaucoup à voir avec le matériel original publié par George RR Martin et son adaptation au format série grâce aux showrunners David Benioff Oui DB Weiss. Ils ont développé un programme avec des valeurs de production impressionnantes transformant chaque chapitre en un « Mini film » capable de capter l’attention de millions de personnes.

La série raconte l’histoire de différentes maisons nobles du continent fictif de Westeros où elles se sont toutes affrontées pour acquérir le contrôle du trône de fer et ainsi gouverner les sept royaumes qui composent l’intégralité de ce territoire vaste et mystérieux avec glace, feu et dragons Un local unique !

Pourquoi Game of Thrones s’est-il terminé ainsi ?

D’après le livre Tibderbox : La poursuite impitoyable des nouvelles frontières de HBO établi que Benioff et Weiss ont eu une réunion avec Michel Lombard, directeur de la programmation de la chaîne TV, pour vous informer que les saisons 7 et 8 seraient les dernières. Parce que? Il n’y avait plus de matériel écrit par Martin pour produire de nouveaux épisodes et la raison la plus importante : ils étaient épuisés !

Ce qui est certain, c’est que jeu des trônes C’était une production ambitieuse avec des millions de dollars investis dans chacune de ses livraisons en plus des voyages dans différentes villes pour enregistrer où, par exemple, le tournage de la bataille de Winterfell a duré 55 nuits consécutives, dépassant ainsi la bataille des bâtards avec leurs record de 25 jours consécutifs de tournage.

Les showrunners de jeu des trônes ils voulaient que les saisons 7 et 8 soient plus courtes en termes de nombre d’épisodes. Le dernier lot durerait un total de 8 livraisons. Mais ce n’était pas le vrai plan… Benioff et Weiss voulaient sortir trois films pour mettre un terme à leur création. Bien sûr, Lombardo n’était pas d’accord et la conséquence est que la définition de l’émission a été donnée de la manière que nous connaissons tous : par HBO.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et vous pourrez ensuite nous donner un abonnement pour être au courant de toutes les nouveautés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂