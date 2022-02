Jackass Forever remporte le box-office du week-end avec 23,5 millions de dollars

Abruti pour toujours est un succès au box-office. Le nouveau film, qui est le quatrième volet de la Âne série de films, terminera son box-office pour le week-end avec 23,5 millions de dollars tirés au pays. Cela place solidement la suite de la comédie au premier rang. Johnny Knoxville et ses camarades casse-cou auront donc de quoi sourire, même si les cinéastes ont dû faire face à des controverses en coulisses. Il a rapporté 5,2 millions de dollars supplémentaires à l’international pour un total de 28,7 millions de dollars.

Le film met en vedette Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren, Preston Lacy, Sean McInerney, Zach Holmes, Eric Manaka et Rachel Wolfson. Alors que Knoxville a maintenant pris sa retraite de faire des cascades plus dangereuses après avoir subi des blessures graves en filmant Abruti pour toujours, il a taquiné que plus de films sont encore possibles avec les nouveaux membres de la distribution. Il reste à voir si cela se produira, mais la solide performance au box-office ainsi que les critiques positives aideront âne 5‘s chance de se produire.

Le film catastrophe de science-fiction de Roland Emmerich Chute de lune a subi un coup dur en attirant moins de 10,5 millions de dollars en Amérique du Nord. Avec un budget annoncé de 138 millions de dollars, le film est bien en deçà des attentes du studio. Obtenant un score de 40% à Rotten Tomatoes, le film met en vedette Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu et Donald Sutherland. Dans le film, le monde est au bord de l’anéantissement lorsqu’une force mystérieuse fait tomber la lune de son orbite et l’envoie précipitamment vers la Terre, laissant le soin à un responsable de la NASA et à un théoricien du complot de sauver l’humanité.

Le gros frappeur Spider-Man : Pas de retour à la maison est toujours en train de se frayer un chemin vers le haut de la liste en décrochant la troisième place. Son transport de 9,6 millions de dollars place son total actuel de 748,9 millions de dollars juste en deçà de la course au box-office originale réalisée par Avatartotal de 749,8 millions de dollars. Spider-Man : Pas de retour à la maison est à 1,77 milliard de dollars au total en tenant compte des bénéfices à l’étranger, et ce nombre continue de grimper alors que la suite record consolide son statut de l’un des films les plus réussis de l’histoire du cinéma.

La suite d’horreur Pousser un cri a attrapé 4,7 € pour un total de 68,9 millions de dollars, le plaçant au 4e rang. Au n ° 5 est la suite animée Chante 2 a suivi avec 4,2 millions de dollars sur le marché intérieur, ajoutant à son transport total mondial jusqu’à présent de 291,5 millions de dollars. Le reste des films composant le top 10 au box-office national sont L’homme du roi, Amour rédempteur, Underdog américain: L’histoire de Kurt Warner, Le 355et Pizza Réglisse. Les données du box-office nous proviennent de The Numbers, et vous pouvez voir le top dix complet ci-dessous.

1. Abruti pour toujours – 23,5 millions de dollars

2. Chute de lune – 10 millions de dollars

3. Spider-Man : Pas de retour à la maison – 9,6 millions de dollars

4. Pousser un cri – 4,7 millions de dollars

5. Chante 2 – 4,1 millions de dollars

6. L’homme du roi – 1,1 million de dollars

sept. Amour rédempteur – 1,0 million de dollars

8. Underdog américain: L’histoire de Kurt Warner – 800 000 €

9. Le 355 – 700 000 €

dix. Pizza Réglisse – 615 000 €





