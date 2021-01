Jeux de société en ligne: jeux et applications pour smartphones et PC

Les jeux de société comme Risk, Kniffel ou Settlers from Catan sont de vrais classiques. Mais le virus corona change également les règles du jeu ici. Si vous souhaitez toujours jouer avec vos amis et votre famille pendant le verrouillage, vous pouvez le faire en ligne.

Le coronavirus nous oblige actuellement à passer beaucoup de temps à la maison – et nous ne sommes autorisés à rencontrer que quelques autres personnes pendant les verrouillages. Les soirées de jeux de société agréables appartiennent donc au passé et jouer seul n’a pas beaucoup de sens. Mais il existe des alternatives: vous pouvez également jouer en ligne à des jeux de société classiques et à des ramifications modernes.

Jeux de société en ligne et hors ligne sur votre smartphone ou ordinateur

Les prérequis pour la soirée de jeu 2.0 sont très simples: vous pouvez jouer aux jeux de société en ligne dans le navigateur, qui fonctionne aussi bien sur l’ordinateur qu’avec le téléphone portable et la tablette. Il existe également des applications. L’utilisation fonctionne dans le WiFi domestique ainsi que dans le réseau mobile sur le balcon et certains jeux peuvent également être utilisés hors ligne. Dans ce cas, il est avantageux que les pannes de courant n’interfèrent pas avec votre jeu.

Trickle en ligne sans le son d’un cube

En ce qui concerne l’astuce en ligne, il ne manque pas grand-chose par rapport au classique. Vous n’avez qu’à vous passer de la sensation et du son de cube distinctif. Sinon, vous créez simplement un compte ou jouez en tant qu’invité. Habituellement, plusieurs partenaires de jeu attendent déjà et vous pouvez commencer tout de suite.

Le jeu de dés populaire Kniffel est disponible en ligne pour jusqu’à quatre joueurs (© 2021 PlayOK)

Les règles sont comme le vrai truc. Vous lancez les dés avec un clic de souris ou avec une pression du doigt (sur votre téléphone mobile). Lors de vos tentatives, vous marquez les cubes que vous souhaitez conserver. A la fin du tour, vous choisissez à gauche où vous souhaitez noter les résultats obtenus. Jusqu’à quatre personnes peuvent s’affronter en ligne. Une limite de temps optionnelle assure une tension supplémentaire.

Échecs, backgammon, dames et cie en ligne

Du même fournisseur que Kniffel, il existe également d’autres jeux de cartes et de société classiques en ligne, tels que les échecs, le backgammon, les dames ou Menschen, ne vous fâchez pas. Dans ces jeux aussi, vous vous battez contre des adversaires en direct du monde entier.

Jouez aux échecs en ligne contre vos amis (© 2021 PlayOK)

Mais vous pouvez également rencontrer vos propres amis et ouvrir une nouvelle table. C’est ainsi que vous déjouez les restrictions de visite pendant la période Corona, car vous n’êtes pas obligé de quitter la maison et vous pouvez toujours jouer à l’un ou à l’autre jeu avec des amis.

Colons en ligne

Tout le monde «s’est installé» à un moment donné de sa jeunesse, après tout, Settlers of Catan est le deuxième jeu le plus réussi après Monopoly. Le jeu est le plus amusant avec plusieurs joueurs et c’est là que les colons en ligne entrent en jeu pendant la période Corona.

Cela fonctionne dans le navigateur, via l’application, avec votre propre compte ou avec un accès invité. Il existe un tutoriel pour chaque jeu que vous pouvez terminer à l’avance. Comme pour le vrai colon, il existe de nombreuses extensions (facultatives) en ligne.

Installez-vous avec vos amis dans cette succursale en ligne (© 2021 United Soft Media Verlag)

Pour que les débutants n’aient pas à affronter des professionnels, le jeu regroupe les joueurs en fonction de leur niveau de compétence. En conséquence, vous rencontrerez des adversaires de force à peu près égale en mode multijoueur. Et si vous voulez simplement jouer contre l’IA, vous pouvez le faire hors ligne.

Among Us: les loups-garous dans l’espace

Dans le jeu de cartes populaire « Werewolves », la plupart des joueurs se glissent dans le rôle de villageois, tandis que d’autres endossent le rôle des loups-garous éponymes. Pendant que l’ancien chasse et découvre les monstres, les joueurs loups tentent de convaincre les villageois de leur innocence puis de les tuer la nuit.

Les développeurs d’InnerSloth ont pris exactement ce principe de jeu dans leur poitrine et ont transporté l’histoire dans l’espace. Le résultat est un jeu de société amusant pouvant accueillir jusqu’à dix joueurs. Jusqu’à trois traîtres doivent saboter le vaisseau spatial d’une part et tuer tous les membres d’équipage d’autre part.

Qui est le traître? Dans ce cas, c’est nous. (© 2021 Courbé)

Entre les deux, il y a toujours des groupes de discussion dans lesquels les joueurs expriment leurs soupçons ou veulent distraire les traîtres d’eux-mêmes. Lors d’un vote, vous choisissez alors un prétendu « imposteur ».

Pendant le jeu, il y a toujours des votes. (© 2021 Courbé)

Among Us n’est pas seulement très amusant, il est entièrement gratuit et disponible pour Android et iOS sans publicités ennuyeuses. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

Jouez à Risk en ligne via l’application

Jusqu’à six joueurs par partie peuvent jouer à Risk via l’application ou sur le PC. Les développeurs ont adopté les règles de l’original. Mais il y a aussi la possibilité d’utiliser de nouveaux modes de jeu et des règles spéciales, telles que l’apocalypse zombie ou les matchs de vitesse.

Même aujourd’hui, le risque reste le jeu le plus controversé (© 2021 SMG Studio)

La carte du monde des risques classique est disponible gratuitement, des cartes ou des avatars supplémentaires peuvent être activés via des achats intégrés. L’IA a cinq niveaux de difficulté.

Carcassonne en ligne

Une large sélection de jeux de société classiques mis en œuvre en tant que versions en ligne est disponible sur Brettspielwelt. Le jeu de placement stratégique très populaire Carcassone est également proposé. Ici, vous construisez un paysage et utilisez vos unités comme chevaliers, bandits, moines et fermiers. Celui qui obtient le plus de points remporte la partie.

Jouez au jeu de placement populaire contre vos amis en ligne (© 2021 Brettspielwelt)

Vous trouverez également le classique du jeu de cartes Doppelkopf dans la sélection, ainsi que Puerto Rico et Wizard. Il y a toujours une brève description du jeu pour les instructions originales et illustrées pour la version en ligne.

Connectez quatre et Sudoko

Il y a aussi un grand choix de jeux à Brettspielnetz, où vous trouverez également des jeux simples comme quatre dans une rangée ou une boîte à fromage. Les fans de Sudoku en ont aussi pour leur argent. En plus des jeux normaux, il y a aussi la possibilité de participer à des tournois.

Monopole sans véritable planche

Tout le monde connaît Monopoly, il y aurait plus d’un milliard de joueurs dans le monde. Quiconque y a joué sait que le jeu est un excellent moyen de passer le temps pendant d’innombrables heures. Avec l’application Monopoly pour iOS et Android, vous pouvez profiter du plaisir de jouer sur votre téléphone mobile ou votre tablette.

Le jeu de société classique est également disponible sous forme d’application (© 2021 Marmalade Game Studio)

Les maisons et les hôtels se présentent sous forme de modèles 3D et il existe diverses options de jeu. Si vous voulez jouer seul, vous pouvez vous battre en duel avec l’IA en mode solo, mais bien sûr, vous pouvez utiliser l’application Monopoly avec vos amis et votre famille, même hors ligne si vous le souhaitez. Mais il y a un petit hic, il faut payer 4,49 euros pour l’application. Mais cela en vaut vraiment la peine pour les fans de jeux.

