MLK et Malcolm X se ressemblaient plus qu’on ne le pensait. Voici pourquoi.

Malcolm X et Dr Martin Luther King Jr. sont deux des figures les plus emblématiques du XXe siècle et du mouvement des droits civiques. Les deux hommes étaient les dirigeants de leurs propres mouvements séparés, King étant le premier président de la Southern Christian Leadership Conference et Malcolm X en tant que ministre et principal porte-parole national de la Nation of Islam (NOI). Cependant, la plupart des gens pensent que les deux hommes avaient des approches très différentes du défi de la justice raciale et de l’égalité aux États-Unis.

«La mythologie autour des deux hommes les présente comme des opposés», a déclaré Peniel Joseph, titulaire de la chaire Barbara Jordan d’éthique et de valeurs politiques à la LBJ School of Public Affairs et professeur d’histoire à l’Université du Texas à Austin. « Il présente Malcolm comme le jumeau diabolique du roi et le roi comme ce saint qui ferait un câlin à tout le monde s’il était en vie maintenant. Cela enlève vraiment à la compréhension de la profondeur et de l’étendue de leur pouvoir politique, de leur radicalisme politique et de leur évolution au fil du temps . «

« Je pense qu’ils avaient tous les deux besoin l’un de l’autre », a déclaré Joseph. « Ils avaient tous les deux des malentendus l’un sur l’autre, et ils se sont trompés l’un sur l’autre. Quand ils ont commencé, King pensait que Malcolm était ce nationaliste noir étroit, anti-blanc. Malcolm pensait que King était cet oncle Tom, bourgeois et réformiste. Ni l’un ni l’autre n’étaient ces choses, alors ils avaient tous les deux besoin de l’autre.

« King reste un important mobilisateur politique mondial, et la manière dont il a formulé cette idée de justice raciale dans le monde est très importante », a ajouté Joseph. « Malcolm X a été le premier activiste moderne qui disait vraiment » Black Lives Matter « d’une manière vraiment profonde et définitive et est devenu l’avatar du mouvement Black Power. »

Joseph pense que, bien que les différences entre King et Malcolm X ne puissent être ignorées, les deux hommes étaient, en fait, beaucoup plus proches qu’on ne le croit généralement, bien que leur éducation ne pouvait pas être plus différente. « Martin Luther King Jr. a été élevé dans une famille d’élite de la classe moyenne supérieure à Atlanta, en Géorgie », a expliqué Joseph. «Son père était un prédicateur, sa mère était présente dans sa vie et c’était une éducation très confortable.

« D’un autre côté, Malcolm X a été élevé à Omaha, [Nebraska], et à Lansing, Michigan, dans des fermes, il était donc un garçon de la campagne, dont le père a été assassiné par des suprémacistes blancs à l’âge de 6 ans « , a déclaré Joseph. »[H]Sa mère a été placée dans un établissement psychiatrique, alors il était un enfant en famille d’accueil au moment où il était à l’école primaire. Il est ensuite devenu un arnaqueur à Boston et à Harlem à l’adolescence, et il a finalement été arrêté pour vol et a passé sept ans en prison.

« Quand Malcolm était en prison, King fréquentait le Morehouse College, le plus prestigieux collège historiquement réservé aux hommes noirs que vous pouviez fréquenter à l’époque ou maintenant », a ajouté Joseph. « Il a obtenu un diplôme en théologie à l’école du séminaire, à l’école de théologie Crozer à Chester, en Pennsylvanie, puis a obtenu un doctorat à l’Université de Boston. »

La forte éducation religieuse de King a eu une influence considérable sur sa vie, et il est devenu un prédicateur ainsi qu’un activiste politique, y compris sa foi dans ses discours. Pendant ce temps, la dure éducation de Malcolm et les tragédies qu’il a endurées ont beaucoup de sens face à la colère et à la douleur justes qu’il a pu exprimer en tant que ministre de la NOI.

C’est pendant son séjour en prison que Malcolm a été initié à l’islam par certains de ses frères et sœurs, et il a officiellement rejoint la Nation of Islam. Le chef de la NOI, Elijah Muhammad, s’intéressa personnellement à Malcolm, avant d’être libéré en 1952. Malcolm abandonna ce qu’il appelait son nom d ‘«esclave», Little, et devint Malcolm X. En tant que ministre de la NOI, il défendit Black séparatisme (qui était la politique de l’organisation), d’abord à Chicago et plus tard à Harlem, New York, qui deviendra sa base pour les années à venir.

Les années formatrices de la vie de Malcolm X et de King sont finalement ce qui les présente comme des voix polarisées dans une lutte similaire.

« Malcolm X était vraiment le procureur de l’Amérique noire, et il allait accuser l’Amérique blanche d’une série de crimes contre l’humanité noire », a déclaré Joseph. « Je soutiens dans » L’épée et le bouclier » [that], d’une certaine manière, l’œuvre de sa vie se résume à une dignité noire radicale. Et ce qu’il veut dire par dignité noire, c’est vraiment les Noirs qui ont l’autodétermination politique pour décider de leur propre avenir politique et de leur destin. Ils définissent le racisme et définissent l’antiracisme et à quoi ressemble la justice sociale pour eux-mêmes. Il est lié aux États-Unis, mais globalement, il est également lié à la décolonisation africaine, à l’indépendance africaine, à l’indépendance du tiers monde, à la politique du Moyen-Orient, tout cela. »

En revanche, « Martin Luther King Jr. était vraiment l’avocat de la défense; il a défendu la vie des Noirs aux Blancs et des Blancs aux Noirs », a déclaré Joseph. «Il prônait vraiment la citoyenneté noire radicale, et sa notion de citoyenneté est devenue plus large avec le temps. Cela allait être plus que le droit de vote et la fin de la ségrégation. Cela deviendrait la fin de la pauvreté, la justice alimentaire, les soins de santé, un gagne-pain. salaire, revenu de base universel pour tous. »

Ces deux approches – l’une qui construit l’identité personnelle et l’autre qui cherche à exprimer cette identité et à la faire reconnaître par un système mis en place pour ignorer les voix noires – semblent plus complémentaires que contradictoires lorsqu’elles sont observées objectivement. « Leurs différences deviennent vraiment des différences de tactiques plutôt que d’objectifs », a déclaré Joseph. « Ils vont tous les deux comprendre que vous avez besoin de dignité et de citoyenneté, et ces objectifs vont converger au fil du temps. Mais ce sont les tactiques et la façon dont nous atteignons ces objectifs » qui diffèrent.

Célèbre, le couple n’a pas toujours été d’accord. À plusieurs reprises, Malcolm X a pris pour cible King et la Southern Christian Leadership Conference, se référant à lui comme un «oncle Tom» (bien qu’il plus tard s’est retiré de l’utilisation du terme ). Pour sa part, King a averti que «un oratoire fougueux et démagogique dans les ghettos noirs, exhortant les Noirs à s’armer et à se préparer à s’engager dans la violence, comme [Malcolm X] a fait, ne peut récolter que du chagrin « , selon Institut de recherche et d’éducation Martin Luther King, Jr. à l’Université de Stanford.

Malgré l’animosité du public, Malcolm X a tenté de contacter King au fil des ans, en envoyant des articles et du matériel de lecture de NOI et en l’invitant même à des discours et à des réunions. Le 31 juillet 1963, Malcolm X a même appelé publiquement à l’unité.

« Si Kennedy capitaliste et Khrouchtchev communiste peuvent trouver quelque chose en commun sur lequel former un Front uni malgré leurs énormes différences idéologiques, c’est une honte pour les dirigeants noirs de ne pas pouvoir submerger nos différences ‘mineures’ afin de rechercher une solution commune à un problème commun posé par un ennemi commun », a-t-il écrit, invitant les dirigeants des droits civiques à se joindre à lui à Harlem pour prendre la parole lors d’un rassemblement. Mais ils ne sont pas venus, peut-être parce que peu de temps après, ils assisteraient à la marche sur Washington, et ils étaient en train de planifier. La légère a été prise, cependant, avec Malcolm X rejetant l’événement d’août 1963 comme la «farce sur Washington».

Joseph pense que, malgré la rhétorique, Malcolm X apprenait encore beaucoup des activités de King. « King était la personne qui a aidé à mobiliser Birmingham, Alabama, en 1963, et [he faced] Les bergers allemands et les lances d’incendie et c’était un grand spectacle médiatique mondial », a déclaré Joseph.« King a écrit sa célèbre «Lettre de la prison de Birmingham» pendant cette période. Malcolm X était à Washington, DC, pendant la majeure partie de ce printemps en tant que chef temporaire de la mosquée n ° 4, et il [was] vraiment influencé par les mobilisations de King – sa capacité à mobiliser un grand nombre de personnes – alors même qu’il critique King à cause de la non-violence et du fait que tant d’enfants et de femmes ont été brutalisés. «

Un tournant majeur pour Malcolm X s’est produit l’année suivante alors qu’il se détachait progressivement de la NOI et cherchait à définir sa propre voie. « En 1964, dans le discours ‘The Ballot or the Bullet’ (3 avril 1964), vous voyez Malcolm X parler des droits de vote dans le cadre de la libération et de la liberté des Noirs. Vous le voyez dans une interview avec [writer] Robert Penn Warren, disant que lui et King ont les mêmes objectifs, qui est la dignité humaine, mais qu’ils ont des façons différentes d’y parvenir », a expliqué Joseph.

Le 26 mars 1964, King et Malcolm X se sont croisés sur la colline du Capitole, lors du débat sur la loi sur les droits civiques alors qu’elle faisait l’objet d’obstruction au Sénat. «Ils parlaient tous les deux aux journalistes et faisaient des conférences de presse pour soutenir la loi sur les droits civils», a raconté Joseph. «Ils venaient tous les deux là-bas pour la même raison. Les gens étaient surpris que Malcolm soit là et qu’il regardait le Sénat et qu’il faisait ses interviews.

Martin Luther King Jr. et Malcolm X attendent une conférence de presse le 26 mars 1964. La photo a été prise par Marion S. Trikoskor. (Crédit d’image: Universal History Archive / )

« [T]c’était un moment où Malcolm était dans la même pièce que King et sur le canapé, pendant que King faisait sa conférence de presse, et ils se sont rencontrés ensuite, échangeant des plaisanteries, »continua Joseph.« Ce fut un moment capturé par seulement quelques photos , au milieu de la conversation, avec Malcolm enregistré comme disant: ‘Je me jette au cœur de la lutte pour les droits civiques.’ »

C’était la première et la seule fois que les deux hommes se rencontraient.

Le 21 février 1965, Malcolm X a été assassiné à Manhattan, alors qu’il s’apprêtait à prononcer un discours. L’impact de sa mort se ferait sentir dans tout le mouvement des droits civiques, mais pas moins sur King.

« L’une des choses surprenantes est que nous ne discutons pas de la manière dont la personne la plus radicalisée par l’assassinat de Malcolm est Martin Luther King Jr. », a déclaré Joseph. Le 4 avril 1967, il rompt avec le président Lyndon Johnson avec le discours de la Riverside Church à New York, où il dit que les États-Unis sont le plus grand pourvoyeur de violence au monde. Malcolm avait toujours parlé de l’esclavage racial et de la façon dont l’esclavage racial avait façonné le présent, et King en parle beaucoup plus après 1965. «

C’est peut-être parce qu’ils ont évolué et ont voulu apprendre les uns des autres que chaque homme est resté aussi pertinent aujourd’hui que dans les années 1960. « Même avec George Floyd et Black Lives Matter et les manifestations mondiales, la seule façon de comprendre ces mouvements est de comprendre Malcolm et Martin », a déclaré Joseph. « [They] parlaient tellement de ces problèmes de brutalité policière et de système de justice pénale, de ségrégation raciale et de pauvreté et de violence sanctionnée par l’État. »

Les livres publiés par Joseph incluent « The Sword And the Shield: The Revolutionary Lives of Malcolm X and Martin Luther King Jr » (Basic Books, 2020) et « Waiting ‘Til the Midnight Hour: A Narrative History of Black Power in America » ​​(Griffin, 2007).

Cette interview a été initialement publiée dans le numéro 96 de All About History.