L’acteur de Game of Thrones qui a fait ses débuts en boxe

‘Le Trône de Fer’ a clôturé une étape en 2019 avec la huitième et dernière saison de l’émission à succès HBO, qui a été l’un des plus grands événements de l’histoire de la télévision. Après la fin, qui a eu des répercussions douces-amères parmi les fans en ne répondant pas à leurs attentes, de nombreux acteurs ont dû prendre de nouvelles directions, jusqu’à des chemins totalement différents de celui qu’ils avaient montré.

L’un des cas de ceux qui étaient loin de la série et des caméras était Hafthor Bjornsson, surtout connu pour jouer Gregor Clegane, ‘La Montagne’, dans la fiction réalisée par David Benioff et DB Weiss. Son rôle a été très important à différents moments de l’intrigue, mais il sera sans aucun doute marqué à jamais. la confrontation contre Oberyn Martell, joué par Pedro Pascal, de «The Mantalorian».

L’homme de 32 ans et mesurant 2,06 mètres est également un athlète de force professionnel et en 2018, il a été couronné le plus fort du monde. Il a aussi quatre titres pour être le plus fort d’Europe (2014, 2015, 2017 et 2018), c’est pourquoi il a décidé de relever de nouveaux défis et est monté sur un ring avec des gants de boxe à la main.







Le week-end dernier, il a eu son premier match amical contre Steven Ward, qui consistait en trois rounds de trois minutes chacun. Bjornsson a réussi à vaincre son rival au deuxième tour, mais le combat était égal et s’est terminé par un match nul. Ce duel a servi Hafthor en préparation de la confrontation de septembre contre Eddie Hall ‘The Beast’, lauréat du prix World’s Strongest Man en 2017.

« Je m’entraîne pour ce combat comme si je m’étais entraîné pour être l’homme le plus fort du monde »dit l’homme qui pesait plus de 200 kilogrammes. Bien qu’il ait maintenant trouvé une nouvelle direction pour sa carrière, les fans le verront toujours comme La personne qui a brisé la tête de Martell lors de la quatrième saison de Game of Thrones.