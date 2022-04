Tic et Tac à la rescousse ramène deux classiques de Disney avec une nouvelle bande-annonce

Disney vient d’annoncer la bande-annonce officielle du film qui ramènera deux de ses personnages classiques avec »Tic et Tac à la rescousse ». La nouvelle avant-première se concentre sur les principaux frères écureuils qui se sont séparés depuis l’annulation de leur émission »The Rescuers ». Le film se déroule dans une réalité où les dessins animés et les humains peuvent vivre ensemble dans le même environnement et son histoire commence lorsque la police appelle Tic et Tac pour enquêter sur la disparition de plusieurs dessins animés.

Les frères sont séparés depuis longtemps, mais ils devront mettre de côté leurs différences pour travailler ensemble et découvrir qui se cache derrière les enlèvements, où ils retourneront travailler comme au bon vieux temps dans leurs retrouvailles.

D’après ce qui a été vu dans la bande-annonce, il semble que « Chip and Rescue » aura toutes sortes de références, avec un incroyable catalogue de personnages Disney à leur disposition. De plus, on peut voir qu’il fera référence à différentes méthodes d’animation, comme on peut le voir chez Dale, qui présume avoir fait une « mise à niveau » de son animation 2D vers un modèle 3D hyperréaliste.

La vidéo présente des apparitions de Polochon de « La Petite Sirène », de Pumbaa de « Le Roi Lion » et de Lumière de « La Belle et la Bête ». En plus du cadre d’action en direct, le film présentera une multitude de styles artistiques, y compris le stop-motion, l’animation 2D traditionnelle et le CGI.

Pour montrer un style de film où des personnages animés vivent ensemble dans un environnement réel, de nombreux fans ont noté la similitude avec la bande « Qui a encadré Roger Rabbit? » Un classique de Disney qui nous présentait un détective impliqué dans la mort mystérieuse d’un dessin animé, qui a conduit à une série d’événements fous dans le vaste monde de l’animation.

Encore plus tôt, dans la première bande-annonce de Chip and Rescue, on pouvait voir Roger Rabbit faire une apparition sur une piste de danse, un personnage qu’on n’a pas vu dans un film Disney depuis 1988.

Tic et Tac étaient un duo de personnages de dessins animés créé en 1943 par La compagnie Walt Disney. Son spectacle »Chip y Dale al Rescate » a été créé en 1989 avec un film du même nom. Il a ensuite été divisé en cinq parties et diffusé comme introduction à la deuxième saison, avec son dernier épisode diffusé le 19 novembre 1990.

Il semblerait que désormais le film »Chip and Dale », qui sera disponible sur Disney+ le 20 mai, prendra comme référence la dernière diffusion de son programme, dévoilant les personnages animés comme des »acteurs à la retraite » du show-business , et comment a été sa vie depuis.