Jesy Nelson quitte Little Mix: « Etre dans le groupe a eu un impact sur ma santé mentale »

Little Mix a annoncé que le membre fondateur du groupe Jesy Nelson quittera le groupe après neuf ans (14 décembre).

Dans une déclaration adressée aux fans sur les réseaux sociaux, Little Mix a déclaré:

«Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy.

Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être. Nous apprécions toujours beaucoup notre voyage Little Mix et nous ne sommes pas prêts à ce que ce soit fini.

Nous savons que Jesy quitter le groupe va être une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans. Nous vous aimons tellement les gars et sommes très reconnaissants de votre fidélité et de votre soutien continu envers nous tous.

Nous sommes impatients de vous voir nombreux en tournée. Aime toujours, Jade, Perrie et Leigh-Anne xxx «



Jesy a publié sa propre déclaration via son compte Instagram.

« La vérité, c’est que le fait d’être récemment dans le groupe a eu un impact négatif sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes vraiment difficile. »

