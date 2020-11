«  Wonder Woman 1984  » sortira dans les cinémas et HBO Max le 25 décembre

Dans les nouvelles qui secoueront le monde du cinéma à son cœur, il a été annoncé que Wonder Woman 1984 sortira simultanément en salles et sur HBO Max sur 25 décembre 2020.

Étant donné que 99% des grands films que nous étions censés voir en 2020 ont tous été déplacés vers 2021 (ou plus tard), il y avait des spéculations rampantes sur la question de savoir si oui ou non Wonder Woman 1984, la seule sortie théâtrale majeure qui n’avait pas quitté cette année civile, les rejoindrait. Eh bien, on a maintenant appris que plutôt que de replanifier (encore une fois), Wonder Woman 1984 sortira en même temps en salles et sur HBO Max sur 25 décembre 2020.

La réalisatrice Patty Jenkins a publié une déclaration sur Twitter à propos de ce développement:

Étant donné que Wonder Woman 1984 devait initialement sortir le 13 décembre, 2019 (avant d’être déplacé en juin 2020), il est logique qu’ils veuillent cesser de retarder le film pour toujours et le sortir pour que les fans puissent enfin en profiter. De plus, techniquement, nous ne sommes pas privés de l’expérience théâtrale puisqu’elle sera toujours diffusée dans les théâtres qui peuvent le faire en toute sécurité. Cela donnera sûrement un énorme coup de pouce à HBO Max, car beaucoup voudront probablement regarder le film de cette façon.

Qu’en pensez-vous Wonder Woman 1984 venir au cinéma et HBO Max en même temps? Faites le nous savoir!