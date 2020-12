Armor Wars de Marvel ramènera-t-il Justin Hammer au MCU?

Marvel a récemment révélé une multitude de nouveaux projets lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney. Parmi eux se trouvait un Guerres d’armure série qui sera diffusée sur Disney +. Le spectacle sera dirigé par James Rhodes de Don Cheadle, alias War Machine. Bien qu’aucun autre personnage n’ait encore été confirmé pour la série, la nature du matériel source peut suggérer le retour d’un autre méchant majeur de Marvel Cinematic Universe qui est assis sur la touche depuis une décennie; Justin Hammer.

Sam Rockwell a dépeint Justin Hammer dans les années 2010 L’homme de fer 2. Il était l’un des principaux antagonistes, aux côtés d’Ivan Vanko de Mickey Rourke. Hammer était à la tête de Hammer Industries, un fabricant d’armes rival qui était en concurrence féroce avec Tony Stark. Hammer s’est finalement associé à Vanko, ce qui s’est mal terminé. Hammer a été cassé et, la dernière fois que nous l’avons vu, a été arrêté. Il n’a pas encore été vu, ni même mentionné, dans un film MCU depuis. Bien qu’il soit apparu brièvement dans le one-shot, Salut le roi, en tant que détenu. Mais cela semble sur le point de changer avec l’annonce de ce projet particulier. Autrement dit, en supposant que le matériel source est adapté assez fidèlement.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Guerres d’armure a été initialement publié par Marvel Comics entre 1987 et 1988. Se déroulant dans le principal Homme de fer titre à l’époque, l’histoire a été écrite par Bob Layton et David Micheline, avec des œuvres de Mark D. Bright et Barry Windsor-Smith. Dans ce document, Tony Stark découvre que quelqu’un a volé sa technologie Iron Man et la vend à des super-vilains et il doit y mettre fin. En fait, Justin Hammer est l’homme derrière ces ventes.

Dans cet esprit, la porte semble grande ouverte pour le retour de Justin Hammer. L’homme de fer 2 n’est pas largement considéré comme l’une des meilleures entrées du MCU, mais le personnage de Sam Rockwell est souvent cité comme un point lumineux majeur. Il y a aussi assez de saut de temps entre son arrestation et les événements de Avengers: Fin de partie, environ 13 ans, cela pourrait faire croire qu’il est redevenu un homme libre. Non seulement cela, mais Rockwell a déclaré lors d’une AMA Reddit qu’il serait « heureux » de revenir au rôle, si on lui demandait. Donc, l’amener à signer sur la ligne pointillée ne serait probablement pas un problème.

Pour le moment, on ne sait pas jusqu’où en est le processus de développement du spectacle. Aucun réalisateur et / ou scénariste n’a été révélé. Il n’y a pas non plus de mot sur une date de sortie. C’était l’un des nombreux nouveaux projets Disney + révélés lors de la présentation, Marvel travaillant également sur un Invasion secrète série, ainsi qu’une Coeur de pierre adaptation. Ils rejoignent la liste croissante des émissions en direct qui comprend déjà WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, She-Hulk, Mme Marvel et Chevalier de la lune. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. le Guerres d’armure les nouvelles étaient auparavant partagées par Marvel.com.

