La fusée Virgin Galactic atterrit en toute sécurité après la fin brutale de son vol d’essai en raison d’une panne de moteur

The Associated Press14 déc.2020 13:12:22 IST

Un vol d’essai de Virgin Galactic samedi s’est terminé prématurément car le moteur de la fusée du vaisseau spatial ne s’est pas enflammé et il a ensuite glissé en toute sécurité vers son site d’atterrissage dans le sud du Nouveau-Mexique. Le moteur du vaisseau spatial est censé s’enflammer quelques instants après que l’engin soit libéré d’un avion porteur spécial, l’envoyant dans une montée presque verticale vers le bord de l’espace. «Après avoir été libéré de son vaisseau-mère, l’ordinateur de bord du vaisseau spatial qui surveille le moteur de la fusée a perdu la connexion», a déclaré le PDG Michael Colglazier dans un communiqué. « Tel que conçu, cela a déclenché un scénario de sécurité qui a intentionnellement interrompu l’allumage du moteur-fusée. »

Les pilotes sont retournés à Spaceport America et ont atterri gracieusement comme d’habitude.

«Comme nous le faisons à chaque vol d’essai, nous évaluons toutes les données, y compris l’évaluation des causes profondes de la perte de communication informatique», a déclaré Colglazier. «Nous sommes impatients de partager des informations sur notre prochaine fenêtre de vol dans un proche avenir.»

Le vol d’une heure devait être le premier voyage propulsé par une fusée dans l’espace depuis le siège de Virgin Galactic à Spaceport America, un avant-poste futuriste dans le désert où l’avion transportant le vaisseau spatial a décollé vers 8h25.

Sujet: notre PDG, Michael Colglazier, sur le test en vol d’aujourd’hui. Le vol d’aujourd’hui a atterri à merveille, avec des pilotes, des avions et des vaisseaux spatiaux sûrs, sécurisés et en excellente forme – la base de toute mission réussie! Notre vol d’aujourd’hui n’a pas atteint l’espace comme nous l’avions prévu. pic.twitter.com/pqfUAtp6UH – Vierge Galactique (@virgingalactic) 12 décembre 2020

Avant d’annoncer d’abord le retour en toute sécurité du vaisseau spatial, puis le problème avec la fusée, les mises à jour de Virgin Galactic sur Twitter sur la progression du vol étaient cryptiques et rares pendant une période de 15 minutes qui a commencé par une annonce que le vaisseau spatial était «prêt pour la libération». de l’avion porteur après avoir atteint une altitude élevée.

La libération du vaisseau spatial de l’avion se produit généralement à environ 15,2 kilomètres. À ce stade, le vaisseau spatial entrerait dans un léger glissement et en quelques secondes, le moteur de la fusée serait déclenché et le nez du vaisseau spatial incliné vers une montée presque verticale.

Les vols suborbitaux sont conçus pour atteindre une altitude d’au moins 80,5 kilomètres avant que le moteur de la fusée ne soit éteint et que l’équipage se prépare à rentrer dans l’atmosphère et à planer vers un atterrissage.

Après des retards en raison de la pandémie de coronavirus et de la météo risquée plus tôt cette semaine, l’équipage avait été autorisé pour un lancement matinal dans des conditions claires.

Le vaisseau spatial était piloté par deux pilotes. Il y avait une charge utile appartenant à la NASA à bord mais aucun passager.

On ne sait pas dans combien de temps une autre fenêtre s’ouvrira pour la prochaine tentative de Virgin Galactic de vol motorisé vers l’espace. Une fois que la société a coché cette case, la prochaine phase des tests finaux pour l’équipe Virgin Galactic impliquera des spécialistes et des ingénieurs de mission de l’entreprise chargés dans la cabine des passagers du vaisseau spatial pour des vols motorisés. Ils évalueront tout le matériel, les paramètres de la caméra et les angles qui fourniront les meilleures vues.

Avant samedi, la société avait déjà effectué deux vols planés par le vaisseau spatial au Nouveau-Mexique. Ce test aurait marqué la troisième fois au total pour Virgin Galactic d’atteindre l’espace, la première fois venant de Californie en décembre 2018.

Virgin Galactic n’a pas encore annoncé de date ferme pour son premier vol commercial.

Plus de 600 clients du monde entier ont acheté des billets pour être lancés dans les franges inférieures de l’espace où ils peuvent faire l’expérience de l’apesanteur et avoir une vue sur la Terre ci-dessous.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂