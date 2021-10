Úrsula Corberó au bout de La Casa de Papel : "J’ai pleuré sans arrêt pendant deux semaines"

Ce n’est pas une nouvelle que Le vol d’argent est l’une des séries les plus regardées de l’histoire de Netflix et que ses fans regrettent son final qui se rapproche de plus en plus. Mais, pour ceux qui veulent toujours connaître de nouveaux détails sur les coulisses, oui, il y a de bonnes nouvelles. Et c’est que le géant du streaming a partagé une interview exclusive avec Ursula Corberó, actrice qui a joué pendant cinq saisons Tokyo.

Alerte spoil! Si vous avez vu tous les épisodes disponibles jusqu’à présent, vous avez sûrement été ému par la façon dont le chef de braquage Au sein de la Banque d’Espagne, il s’est sacrifié pour ses collègues au point de s’immoler. En ce sens, l’artiste espagnol a déclaré à propos de la scène finale : «Je ne pouvais pas croire que ça allait se terminer ce jour-là mon coeur allait mille à l’heure. J’ai vu des gens entrer sur le plateau qui n’étaient jamais là, par exemple des gens des bureaux”.

En ce sens, il a ajouté : «Ils m’ont dit qu’on allait tirer un dernier coup et que je devais faire un effort supplémentaire de concentration et ne pas y penser car mon cœur allait bondir hors de ma bouche. Était fort, Je ne voulais pas regarder, je ne voulais rien faire. Quand j’ai fini, j’ai senti qu’il y avait un silence de mort et j’ai réalisé que c’était la fin”. Mais la vraie révélation est venue lorsque l’interprète de Tokyo a admis : « Là, j’ai tout lâché. J’ai passé deux semaines à pleurer sans arrêt mais littéral. Il rentrerait à la maison, pleurerait. Je me réveillais en pleurant. J’allais m’endormir en pleurant. Tout était horrible”.

Et c’est que pour Corberó, dis au revoir à ton personnage Cela n’a pas été facile du tout. En dialogue avec la chaîne officielle de la série, il a fait remarquer : «C’est une ambivalence. J’ai toujours eu ça avec Tokyo parce que ça m’a beaucoup fait souffrir et parce que j’ai dû me dépasser. Non seulement au niveau interprétatif, mais dans tous les sens. Par exemple, l’exigence physique ou jouer un personnage qui est si différent de moi et qui a toujours une charge énergétique aussi élevée”. Il a également insisté : «Deux semaines avant de commencer l’enregistrement, je suis entré dans une boucle très étrange où tout m’a rendu très triste, j’ai eu une profonde tristesse. Mon deuil a commencé, j’ai passé un très mauvais moment, c’était très triste. je suis amoureux de tokyo Jusqu’à la fin”.

Les 3 décembre Netflix publiera les derniers épisodes de la cinquième saison de Le vol d’argent. Bien que le personnage principal soit décédé, il réapparaîtra sûrement à travers des flashbacks. En guise d’adieu, rsula a conclu : «J’ai eu moments très critiques, où j’ai beaucoup souffert. Mais cela compense tous les bons moments, toutes les bonnes choses que cette série et ce personnage m’ont apporté. J’ai appris de mes collègues et de moi-même. J’espère que tous les projets qui viennent de maintenant me donneront la même force et le même enseignements que La Casa de Papel”.

