Jessica Walter meurt, arrêtée et Archer Star avait 80 ans

Jessica Walter, surtout connue pour ses rôles dans des émissions comme Développement arrêté et Archer, est mort. L’actrice légendaire avait 80 ans. Jessica Walter est décédée dans son sommeil chez elle à New York. La nouvelle a été confirmée par sa fille Brooke Bowman, qui avait ceci à dire dans un communiqué.

«C’est avec le cœur lourd que je confirme le décès de ma mère bien-aimée, Jessica. Actrice qui travaille depuis plus de six décennies, son plus grand plaisir a été de faire plaisir aux autres grâce à sa narration à l’écran et à l’extérieur. grâce à son travail, beaucoup se souviendront d’elle aussi pour son esprit, sa classe et sa joie de vivre en général. «

Née à Brooklyn, New York en 1941, Jessica Walter s’est intéressée à la comédie dès son plus jeune âge. Elle a étudié le théâtre à la High School of Performing Arts de Manhattan avant de se rendre à Broadway dans les années 1960. Walter a finalement fait la transition vers Hollywood. Sa longue liste de crédits d’acteur à l’écran remonte à 1960, avec une apparition dans l’émission de télévision Diagnostic: inconnu. Au cours de ses six décennies dans l’entreprise, Walter a amassé plus de 160 crédits d’acteur dans des films et des émissions de télévision.

Jessica Walter a remporté un Emmy pour son rôle dans Amy Prentiss en 1975. Elle a également joué dans le premier long métrage de Clint Eastwood, Jouez à Misty for Me. Certains de ses autres crédits notables comprennent grand Prix, ainsi que la voix de Fran Sinclair dans Jim Henson’s Dinosaures. Le public moderne la connaît probablement le mieux sous le nom de Lucille Bluth de Développement arrêté, ou comme la voix de Mallory Archer dans la série animée Archer.

Une vague d’amour pour l’actrice s’est répandue sur les réseaux sociaux après l’annonce de la nouvelle. Des personnalités comme Edgar Wright, Paul Feig, Viola Davis et bien d’autres ont pris le temps de rendre hommage à la longue et riche carrière de Walter. David Cross, qui a joué aux côtés de Walter sur Développement arrêté, avait ceci à dire sur Twitter.

« Je viens d’entendre les nouvelles de Jessica Walter, une actrice absolument brillante et un talent incroyable. Je me considère privilégiée et très chanceuse d’avoir pu travailler avec elle. Lucille Bluth est l’un des plus grands personnages de la télévision »

Netflix, qui a relancé Développement arrêté pendant plusieurs saisons, a également honoré l’actrice sur Twitter en disant: « Sa voix était indéniable. Son talent était indéniable. Merci de partager vos cadeaux avec nous Jessica Walter. Repose en paix, légende. » Jessica Walter a récemment repris son rôle de Mallory Archer dans Archer saison 11, diffusée l’année dernière. Archer avait précédemment été renouvelé pour la saison 12 par FX. Elle a également exprimé le personnage Granny Goodness dans un épisode de l’animation Harley Quinn séries.

Son dernier crédit à l’écran est venu dans un épisode récent de la série Femme au foyer américaine, diffusé en février. Walter laisse dans le deuil sa fille Brooke Bowman, vice-présidente principale de la programmation dramatique chez Fox Entertainment, ainsi que son petit-fils Micah Heymann. Repose en paix Jessica Walter. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: Avis de décès, Développement arrêté, Archer