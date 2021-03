For All Mankind ‘Saison 2: La fiction et la performance montrent des roches dans l’esprit humain

L’histoire des remplaçants de la course spatiale d’Apple TV + s’améliore résolument lors de sa première saison, avec un départ paresseux de toute façon fiable pour satisfaire une région passionnée

Exactement quand la voyageuse spatiale Tracy Stevens atterrit sur la lune la plupart du temps pendant cette période de la performance de science-fiction AppleTV + For All Mankind, elle est le meilleur grand nom de la NASA – une invitée standard de Tonight Show à une seconde lorsque Johnny Carson’s siège de salon est à ce stade le point de convergence de l’univers pop-social, son visage sur les déclarations partout sur la planète Terre.

Au moment où elle fait sa première sortie sur la surface lunaire, malgré cela, elle découvre que l’espace n’est pas, maintenant un grand sauvage; c’est essentiellement un travail de plus, où elle est fondamentalement une porteuse livrant un tas de personnes et de fournitures vers et depuis le cercle lunaire.

La brutalité, prenant tout en compte, la détruit… jusqu’à ce que, inévitablement, elle commence à trouver de la joie dans la fourrière, et a enfin des rencontres épiques pendant qu’elle est là-haut. Le voyage de Tracy ressemble dans une certaine mesure à l’expérience de regarder la nouvelle saison elle-même. Quoi qu’il en soit, alors que la série s’enfonce dans son histoire de remplacement – où la Russie bat l’Amérique à l’atterrissage sur la lune, réveillant une guerre froide sans fin dans l’espace.

Le congé principal de For All Mankind a été à la fois furieusement énergique et inégalement exécuté. De temps en temps, il a abusé de l’effet papillon des Soviétiques se rendant sur la lune avant Neil et Buzz, en particulier lorsqu’il s’agissait de la chance de femmes comme Tracy, la voyageuse Molly Cobb et la lesbienne au placard Ellen Waverly Wilson (Jodi Balfour) de rejoindre l’espace corps d’aventurier des années avant comment les choses se passaient dans notre monde.

Le plan d’action a commencé à faire son empreinte à la fin de cette première saison, en particulier dans une scène où Gordo a persévéré à travers une urgence psychologique alors que lui, Ed et Dani Poole étaient coincés sur la lune pour une mission complète, avec juste une bande de The Bob Newhart Afficher les scènes pour la redirection. Plus le FAM incliné vers lequel se séparerait de notre réalité, plus il serait globalement ancré.

Là où la saison 1 a continué à esquiver à temps de 1969 à 1974, ces nouvelles scènes de deux ou trois mois dans une version équivalente de 1983, où Ronald Reagan est la plupart du temps pendant son mandat à la Maison Blanche, John Lennon est à ce stade vivant, et le prince Charles a eu la chance d’épouser Camilla Parker-Bowles au lieu de Diana Spencer.

La petite base lunaire où Gordo a eu son panique a erré dans un énorme complexe doté de quelques dizaines de voyageurs de l’espace. Il existe un sens du jeu fiable entre les programmes spatiaux américains et soviétiques, ce qui provoque des pressions entre le directeur résident normal de la NASA, Margo Madison, et l’autorité militaire la plus élevée du Johnson Space Center, Nelson Bradford (John Marshall Jones), pour savoir si le programme spatial concerne principalement l’intelligent. méthode d’examen ou de protection.

FAM a une tâche extraordinaire de changer toute vision d’une situation où la science-fiction demande avec une sensation de travail plus ancrée, de toute façon confiner l’action à une fenêtre de temps succincte fait des choses incroyables pour le dernier référencé. Les personnages se sentent maintenant plus expressifs et en trois dimensions, ce qui rend les longues régions axées sur les composants sociaux plus fascinantes qu’elles ne l’étaient il y a une saison.

Ils ne comprennent vraiment pas dans l’ensemble comment gérer l’association d’Ed avec la patiente et impassible Karen, mais même leurs records sont améliorés, car les deux luttent de manière différente avec la fin de la saison 1 de leur jeune Shane.

En outre, tenir le coup pendant une période permet à la série de plonger plus loin dans des conflits sans équivoque, alors qu’Ellen s’épuise à cause de son association de cascadeurs avec Larry Margo, de plus en plus fermé, renouant avec la protégée paria sans papiers Aleida Rosales ou Dani luttant contre cela, comme l’un d’eux est ennuyeux. voyageurs de l’espace, elle a pour la plupart reçu la ressemblance de la tâche de rassemblement assise à l’arrière du véhicule.

Il y a des segments sûrs du laps de temps, nonobstant, cette ambiance comme s’ils bougeaient aussi peu à peu que l’engagement de Gordo de se remettre en vie et bien pour avoir une chance de revenir au statut de vol.

Moore est un vétéran fiable de la télévision indirecte, de sorte que la saison ne se sent jamais aussi indiscernable et enflée que les émissions en streaming réalisées par des scénaristes qui n’ont même pas la moindre idée ou ne se soucient pas de faire de la télévision. De même, l’histoire de cette année a une telle diffusion qu’il semble qu’elle ait besoin de chacun des 10, dont plusieurs durent plus d’une heure, donc tout semble bon.

Cependant, si une résistance est requise de temps en temps, elle sera en outre colossalement remboursée: il y a la dernière jambe de scènes qui vibre comme un domino après l’autre est poussée dans un plan incroyable, alors que trois missions simultanées de la NASA finissent par se produire dans une suite qui pourrait mettre fin au monde ou le sauver.

Dans une scène, Ed dévoile à Sally Ride qui, dans ce programme, est essentiellement une exploratrice de l’espace de plus, plutôt que la femme américaine essentielle pour aller dans l’espace – que, alors qu’il grandissait avec envie de voler dans l’espace, même maintenant, les étoiles voient juste à portée de main. à lui. Au cours de sa première saison, les différentes hypothèses de For All Mankind ont également dépassé le cap de l’action. Cette année, nonobstant, le spectacle commence à comprendre fondamentalement plus.

