Nominé aux Grammy : Agatha All Along Track de WandaVision

WandaVision surpris les adeptes de Univers cinématographique Marvel avec un complot mystérieux qui infecte d’abord les bonnes énergies mais, petit à petit, il révèle que tout n’est pas ce qu’il semble. Ainsi, nous apprenons que Wanda Maximoff gère les pertes de sa vie de la pire des manières et aussi la sorcière Agatha Harkness profite de cette situation qui a été présentée dans le programme de Disney +.

Le spectacle a été très bien accueilli par la critique spécialisée et les fans. À tel point qu’il a reçu trois Emmys. Désormais, la série a la possibilité de prendre une nouvelle reconnaissance. On parle des récompenses Grammy, qui ont été annoncés avec la nouvelle que le thème Agatha tout le long de WandaVision pourrait prendre une statuette.

Un nouveau prix pour WandaVision ?

La catégorie ? Meilleure chanson écrite pour les médias audiovisuels. Le thème a été joué dans le septième volet de la série lorsque la sorcière Agatha Harkness révèle qu’elle a toujours été derrière tout ce qui s’est passé dans la ville où vivent Wanda et Vision. La chanson est extrêmement entraînante et est devenue l’une des préférées des fans. Impressionnant!

De la même manière que les autres chansons de l’émission ont été composées, Agatha tout le long est le produit de la créativité de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. Ils sont responsables des problèmes de Gelé et Noix de coco qui ont chacun remporté un Oscar. La chanson de la série Disney + leur a déjà valu une reconnaissance : le Emmy par la musique originale et les paroles.

Agatha tout le long il fera face à une rude concurrence avec les candidats suivants : « All Eyes on Me » de Bo Burnham : Inside ; « Tout ce que je sais jusqu’à présent » de P!NK : Tout ce que je sais jusqu’à présent ; Judas et le « Combat pour toi » du Messie noir ; « Here I Am (Singing My Way Home) » de Respect et « Speak Now » de One Night in Miami. Une information de plus ? C’est la première fois en huit ans qu’une chanson d’une émission télévisée est reconnue dans la catégorie. Les récompenses auront lieu le 31 janvier 2022 sur CBS.

