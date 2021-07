Billie Eilish se sent beaucoup plus confiante pour son deuxième album

Le 30 juillet, les fans de Billie Eilish pourront enfin entendre « Happier Than Ever », son deuxième album studio tant attendu avec lequel la chanteuse a déclaré se sentir « beaucoup mieux » par rapport à son premier album. C’est parce qu’il avait beaucoup plus de liberté de création.

Lors d’une récente interview avec Zane Lowe d’Apple Music 1, Billie Eilish note que la thérapie l’a aidée à améliorer son processus créatif, l’amenant à interpréter la meilleure musique de sa carrière jusqu’à présent. « Il est bien meilleur que le précédent. Je veux dire, écoutez, c’est beaucoup de travail », a-t-il commenté sur son nouvel album.

Eilish pense qu’au moment où vous voulez donner vie à un album et que les gens l’écoutent, vous devez vous mettre au travail et faire une tentative après l’autre à côté de toutes sortes de choses, révélant que les deux dernières semaines ont été stressantes pour sa. « J’ai probablement pleuré 30 fois. J’ai peut-être pleuré plus au cours des deux dernières semaines que dans toute ma vie. »

Malgré le stress, Billie Eilish dit qu’elle se sent bien parce que le processus global a été tellement meilleur. «Je me sens plus confiant et heureux dans ma vie personnelle, mon esprit et ma créativité. C’est juste que la promotion est difficile, mais ça en vaut la peine. »

Cette interview a été réalisée à l’occasion de la sortie de « NDA », le nouveau single de Billie Eilish dans lequel la chanteuse présente un clip réalisé par elle-même dans lequel elle est montrée marchant lentement sur une route sombre, tandis que des conducteurs risqués passent en arrière-plan.

La déclaration de sortie révélerait qu’aucune technique d’effets visuels n’a été utilisée dans le tournage et qu’il a été tourné en un seul plan. « NDA » est le cinquième single que Billie Eilish a sorti de son nouvel album, précédé de « Your Power », « Lost Cause », « My Future » et « Therefore I Am ».

Billie Eilish conclut dans son interview pour Apple Music que commencer à voir un thérapeute l’a aidée à parler de ses sentiments, ce qui a amélioré les idées qui ont découlé de son nouvel album. « J’aime la thérapie. Tout le monde devrait suivre une thérapie, absolument. Il clarifie tout. J’ai une thérapie une fois par semaine et j’en suis content », a commenté la chanteuse.