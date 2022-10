Jennifer Lawrence explique comment elle a perdu le contrôle de The Hunger Games

in

CÉLÉBRITÉS

Au London Film Festival, la protagoniste de Silver Lining Playbook a passé en revue sa carrière. Découvrez comment il a traversé cette étape de fureur dans sa vie.

© GettyJennifer Lawrence a joué dans The Hunger Games.

Il est indéniable que Les jeux de la faim C’est l’une des sagas les plus marquantes de la dernière décennie. D’après les romans de Suzanne Collins, Gary Ross a réalisé en 2012 ce premier film où science-fiction et drame se mêlent. Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth dans les rôles principaux, ont rapidement amassé des fans du monde entier. Mais tout n’était pas une bonne nouvelle dans la vie de son protagoniste.

Le premier volet de la saga, présenté Katniss Everdeen, une jeune femme contrainte de mettre en pratique ses instincts de chasseuse. C’est que si vous voulez rentrer chez vous vivant, vous devrez faire face à des décisions plus que complexes. Bien que cette intrigue soit très éloignée de la vie réelle pour Jennifer Lawrence, la vérité est que -comme son personnage- elle a dû faire face à des situations très difficiles. C’est ainsi qu’elle l’a expliqué elle-même au London Film Festival.

La saga a été un véritable succès : elle ne s’est pas limitée à ce seul film, mais s’est également poursuivie avec des longs métrages En flammes en 2013, Geai Moqueur: Partie 1 en 2014 et Geai Moqueur: Partie 2 en 2015. Ce n’est pas tout ! Parallèlement, l’actrice continue de se frayer un chemin dans l’industrie cinématographique avec des films comme Livre de jeu Silver Liningsqui lui a permis en 2012 de remporter l’Oscar, le Golden Globe et le SAG Award de la meilleure actrice principale.

Parlant de sa carrière à ce festival du film, Jennifer Lawrence a souligné comment elle a vécu ce maelström de première main. « Je crois que J’ai perdu le sentiment de contrôle. Entre la sortie de The Hunger Games et l’obtention de l’Oscar du Silver Lining Playbook en 2012, je suis devenu une marchandise», a-t-il soutenu avec une totale sincérité à propos de cette période de sa vie où il n’a mené que des succès.

Il a également déclaré : « SJ’ai compris que chacune de mes décisions était une décision de grand groupe. En réfléchissant maintenant, je ne peux pas penser aux années qui ont suivi parce qu’il y avait juste une perte totale de contrôle.”. Qu’est-ce que ça fait de retrouver son identité aujourd’hui ? La célèbre actrice de 32 ans a conclu : «Cela me semble très personnel pour la première fois depuis longtemps.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂