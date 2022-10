Après Lucifer sur Netflix, que mijote Tom Ellis ?

célébrités

Lucifer a pris fin sur Netflix, donc les fans manquent à Tom Ellis et à son charisme inégalé. Que fait l’acteur maintenant ?

©NetflixTom Ellis comme Lucifer

Avec un total de six saisons, Lucifer Elle est devenue l’une des séries les plus acclamées sur Netflix. La bande, mettant en vedette Tom Ellis, est venu sur la plate-forme après avoir été annulé sur Fox et a fait fureur. C’est parce que, immédiatement, il a séduit les utilisateurs grâce à son intrigue imposante et saisissante. Eh bien, à cette occasion, la production a montré le Diable sous un autre angle.

Oui! Dans Luciferjoué par Tom Ellis, une version complètement innovante du fils de Dieu le plus redouté a été racontée. Après de nombreuses années passées en enfer, le Diable a décidé de quitter son travail et de commencer une nouvelle vie à Los Angeles. Là, il a non seulement ouvert une boîte de nuit, mais est également devenu assistant de police et, comme si cela ne suffisait pas, il a appris ce que sont l’amour, l’amitié et la famille.

Sans aucun doute, c’est une série avec un contenu sans précédent pour les utilisateurs. Cependant, il convient de noter que Lucifer a déjà atteint sa fin définitive Ce faisant Tom Ellis disparaître des projecteurs. C’est pourquoi beaucoup de ses fans lui manquent et ne savent pas sur quoi il travaille. Donc, dans cette note, nous le révélons.

+ Que fait Tom Ellis après Lucifer :

A noter que l’acteur est très actif sur les réseaux sociaux. Et, alors qu’il essaie de garder sa vie privée à l’écart des médias, il s’est récemment montré en train de passer du temps avec sa famille. Mais, comme si cela ne suffisait pas, via son profil Instagram officiel, il fait la promotion du nouveau projet de sa femme, qui appartient à Hulu. Il s’agit de dis moi des mensongesun drame romantique qui ne cesse de grandir et de captiver le public américain.

D’autre part, il convient de noter qu’au niveau de sa carrière il attend la première de joueurs, une comédie romantique dans laquelle il joue avec Gina Rodríguez. Ce film appartient à NetflixMais il n’y a pas encore de date de sortie précise. Cependant, il devrait être publié dans le reste de 2022 ou au début de 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂