Tom Holland réapparu : l’acteur a été vu avec Zendaya à Paris

Tom Holland a disparu après avoir quitté les réseaux sociaux, mais maintenant il a été surpris par des fans en promenade avec Zendaya. Regarde les photos.

© GettyTom Holland et Zendaya

Il n’est pas contesté que grâce à son rôle de homme araignée, Tom Holland a catapulté à la renommée internationale. L’acteur, bien qu’il se soit imposé avec une carrière dès son plus jeune âge, a conquis le cœur des fans de merveille en raison de son interprétation de Peter Parker. Aussi, la vérité est que le dernier film, Pas de retour à la maisona fait fureur dans le monde entier et c’est là qu’il a fait son meilleur travail ces derniers temps.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, au cours des deux dernières années Tom Holland a été rempli d’œuvres, de présentations et de visites. C’est pourquoi sa renommée augmentait, mais c’est sans aucun doute quelque chose qui a fait tomber l’acteur. A tel point que le 13 août dernier, il a décidé de passer un message sur les réseaux sociaux. À travers son profil Instagram officiel, l’acteur a confirmé qu’il disparaîtrait de ses comptes pendant un certain temps car il a besoin de préserver sa santé mentale.

D’après ce qu’il a expliqué dans la vidéo, chaque fois qu’il tombait sur des commentaires à son sujet sur un réseau social, il passait des heures à y réfléchir, qu’ils soient bons ou mauvais. C’est pourquoi il a assuré qu’il trouve Instagram et Twitter « écrasants ». Alors, après avoir découvert cela, il a préféré rester à l’écart pour le moment. À son tour, la réalité est que Tom a confirmé qu’il n’agirait pas pendant un certain temps car il avait besoin de se reposer après tant d’années au milieu.

C’était le dernier moment où des informations étaient connues sur Tom Holland. Cependant, maintenant, les fans ont découvert l’acteur lors d’un rendez-vous romantique. Oui! Lui et Zendayasa petite amie et avec qui il partage l’écran dans Spider-Man, sont réapparus ensemble, bien que cette fois à Paris. On ne sait pas pourquoi les acteurs se sont rendus dans la capitale française, mais maintenant ils ont visité le musée du Louvre et ont fait sensation sur les réseaux..

En effet, ses photos sont rapidement devenues virales, enchantant des milliers de fans. De même, beaucoup ont souligné que Holland était revenu pour montrer ses cheveux courts typiques. La réalité est que ces derniers mois, le Britannique, en train de filmer sa nouvelle série pour Apple TV, a dû changer de look. À cette occasion, il a été vu avec des cheveux longs et ébouriffés, même si maintenant il les avait de nouveau courts et soignés, comme il l’avait toujours fait.

