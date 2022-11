Jenna Ortega veut aborder le patrimoine latin jamais représenté mercredi

Cette semaine voit Jenna Ortega faire ses débuts en tant que mercredi Addams dans la nouvelle série dérivée de la famille Addams de Netflix, Mercredi. Du réalisateur Tim Burton, le spectacle promet d’être une nouvelle vision du personnage classique à plus d’un titre. Bien que ce soit un mercredi plus ancien que les itérations précédentes, pour Ortega, il s’agit également d’apporter quelque chose au personnage qui n’a généralement jamais été abordé – son héritage latin. Parler à Horaires de la télévisionOrtega a dit :





« J’ai regardé les films quand j’avais neuf ans, mais je n’ai regardé la série télévisée des années 1960 que plus tard. J’ai été comparé à mercredi toute ma vie. Je pense que c’est parce que j’ai tendance à être très sec et monotone. Mais j’étais tellement nerveux à l’idée de la jouer parce que je voulais lui rendre justice. C’est aussi un personnage latino et cela n’a jamais été représenté, j’ai donc eu l’occasion de donner à d’autres filles qui me ressemblent une certaine relatabilité.

Les commentaires d’Ortega sonnent vrai, car la fille de Morticia et Gomez n’a jamais vraiment été décrite comme étant à moitié latina. Aborder ce problème n’est qu’un des changements que les fans de la famille Addams verront dans la nouvelle série, avec un autre nouvel angle étant son âge. Comme Ortega a poursuivi:

«Nous n’avons jamais vu mercredi à cet âge auparavant. Je voulais faire quelque chose de différent. Mon interprétation est qu’elle est un peu plus maladroite socialement, mais elle a toujours quelques longueurs d’avance sur les autres, surtout parce qu’elle enquête sur des meurtriers et des monstres.

Comment Tim Burton s’est-il connecté avec mercredi?

Le réalisateur Tim Burton semble être parfaitement adapté à un projet sur la famille Addams, mais en prenant en charge Mercredi, le réalisateur a estimé qu’il avait un lien personnel avec le personnage principal. Cela était principalement lié à la façon dont mercredi est perçu dans son école, et quelque chose à ce sujet a trouvé un écho chez Burton. Il a dit précédemment :

« Quand j’ai lu ça [script], ça m’a juste parlé de ce que je ressentais à l’école et de ce que tu ressens pour tes parents, de ce que tu ressens en tant que personne. Cela a donné à la famille Addams un autre type de réalité. C’était une combinaison intéressante. En 1976, je suis allé à un bal de fin d’études secondaires. C’était l’année de la sortie de Carrie. Je me sentais comme un Carrie masculin à ce bal. J’ai ressenti ce sentiment de devoir être là mais de ne pas en faire partie. Ils ne vous quittent pas, ces sentiments, autant que vous vouliez qu’ils s’en aillent. Vous savez, mercredi et moi avons la même vision du monde. «

Le casting de Mercredi voit un line-up de stars apparaître aux côtés d’Ortega, dont Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman dans Morticia et Gomez Addams respectivement, Isaac Ordonez dans Pugsley Addams, George Burcea dans Lurch et Victor Dorobantu dans Thing. Le casting de soutien est composé de Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Gwendoline Christie et Christina Ricci.

Mercredi fait ses débuts sur Netflix le 23 novembre 2022.