Roland Emmerich est furieux contre Marvel, DC et Star Wars

Le réalisateur allemand a accusé des franchises comme DC, Marvel et Star Wars pour leur influence actuelle sur l’industrie et leurs structures narratives rigides. Qu’a t’il dit?

© GettyRoland Emmerich

Roland Emmerich est un cinéaste allemand avec de nombreux succès commerciaux à son actif comme Jour de l’Indépendance, Godzilla Oui Après-demain. Sa filmographie est marquée par des films traitant de catastrophes souvent liées à des événements surnaturels. Dans ce cas, le réalisateur ciblait des franchises telles que Merveille, DC Oui guerres des étoiles car selon lui, ils ruinent l’industrie.

« Naturellement, Marvel, DC Comics et Star Wars ont à peu près pris le dessus et ont en quelque sorte foiré notre industrie, personne ne fait plus rien d’original. », sont les mots qu’Emmerich a choisis pour poser son diagnostic sur le poids que ces franchises ont aujourd’hui. La vérité est que l’Allemand néglige le travail nécessaire pour établir un univers partagé de propriétés comme le font ces marques.

L’avis d’Emmerich

« De nouveaux films audacieux devraient être faits »a-t-il fait remarquer. « Je pense que Christopher Nolan est vraiment le maître en la matière. C’est quelqu’un qui peut faire des films sur tout ce qu’il veut. J’ai un peu plus de mal, mais j’ai quand même un nom assez grand pour le faire, surtout quand il s’agit d’un film catastrophe. »a souligné Emmerich à propos du responsable de la trilogie des Chevalier de la nuit.

« Avant, il y avait les Aventures de Tintin, mais c’était très enfantin et il n’y avait pas de super-héros. C’est pourquoi, au début, les super-héros ne fonctionnaient pas en Allemagne. Il a fallu 10 ou 15 ans pour arriver au même niveau que le reste du monde, mais je n’ai jamais trouvé d’intérêt pour ce genre de films.a souligné Emmerich suivant la même ligne critique de ces contenus qui sont si populaires dans le présent.

Ce n’est pas le premier nom de poids pour critiquer des franchises comme merveille Oui CC. Autrefois, Martin Scorsese Il a dit que les films MCU ne sont pas du cinéma. « Je pense que votre opinion est un peu dure. C’est un type de cinéma que je n’aime pas, mais je peux faire des exceptions, par exemple il y a des choses de Marvel qui m’ont intéressé comme le premier Iron Man, que j’ai beaucoup aimé ; ou Dr. Strange, qui je pense est un film cool »a ajouté Emmerich à propos de cette polémique qui a éclaté à Hollywood.

Le cinéaste allemand présente chute de la lune, un film qui raconte comment la Terre subit de terribles menaces à la suite de forces mystérieuses modifiant l’orbite lunaire, transformant le satellite en une arme précise contre l’humanité. Un astronaute rejoint son ancien partenaire qui est le chef de la NASA et un théoricien du complot pour devenir l’espoir de salut pour notre planète.

