Skating Polly: Ugly Pop Doc de Henry Mortensen sera présenté en première au DeadCenter en juin

Presque une décennie dans la fabrication, Henry Mortensen’s Patinage Polly: Ugly Pop le documentaire est enfin terminé et prêt pour sa première en ligne. Le film sera projeté dans son intégralité pour la première fois au DeadCenter Film Festival 2021. Écrit et réalisé par Henry Mortensen, le film plonge en profondeur dans le vilain groupe pop Skating Polly et ses membres polyvalents Peyton Bighorse, Kelli Mayo et Kurtis Mayo, trois frères et sœurs originaires de l’Oklahoma et qui ont livré une musique bouleversante au genre. messes depuis plus de dix ans.

« Peyton Bighorse et Kelli Mayo sont des demi-soeurs de l’Oklahoma qui ont fondé leur groupe, Skating polly, respectivement à l’âge de 14 et 9 ans. Ils appellent leur style de musique « Ugly Pop »: des mélodies contagieuses, mais avec des imperfections réelles encore visibles. Ce film est un documentaire explorant les premières années de Skating Polly. Peyton et Kelli ont leur premier goût du succès et essaient de rester fidèles à eux-mêmes et à leur amour de la musique. Nous voyons les sœurs grandir en tant que personnes et musiciens et comment elles sont devenues le groupe qu’elles sont aujourd’hui. Leur sérieux tout au long est rafraîchissant et inspirant. «

Henry Mortensen a suivi Peyton Bighorse et Kelli Mayo sur la route et à travers plusieurs sessions d’enregistrement pour approfondir le processus derrière la musique. L’histoire suit les demi-frères et sœurs tout au long de leurs premières années et albums, et des croissants avec la réalisation de leur album à succès 2018 The Make It All Show, se terminant juste au moment où le frère Curtis Mayo a rejoint le groupe pour assumer des fonctions de batterie (pour la plupart), bien que les trois musiciens soient maîtres de leur métier et sont connus pour éteindre les instruments tout au long de leurs spectacles en direct.

Patinage Polly se préparent actuellement à enregistrer un nouvel album et ont été en studio ces derniers mois pour préparer de la musique jamais entendue auparavant. Kelli Mayo a récupéré d’une opération qui l’a laissée incapable de chanter au cours de la dernière année et demie, mais elle est presque prête à faire son retour triomphant, et le groupe a des dates de tournée internationale prévues pour 2022 (doigts croisés).

Patinage Polly: Ugly Pop aura sa première plate-forme virtuelle dC en ligne le vendredi 11 juin 2021 à 20h00 CDT. Avec le trio qui est Kelli, Peyton et Curtis, apparaissant également dans le film est le mentor du groupe de la sorte Exene Cervenka, du groupe punk emblématique X, la musicienne légendaire Kate Nash et l’interprète révolutionnaire Lori Anne Barbero, plus notoirement connue pour son groupe punk exalté Babes in Toyland. Le film promet également de réserver quelques surprises.

Henry Mortensen est un acteur devenu cinéaste qui est apparu dans des films tels que Tigre bleu et marée rouge dans les années 90 en tant que jeune garçon. Il est récemment apparu en tant que sergent Saunders dans les débuts de réalisateur de Viggo Mortensen Chute. Kelli Mayo avait ceci à dire à propos de Patinage Polly: Ugly Pop lorsque nous avons parlé avec elle plus tôt cette année.

« Je suis prêt pour ça. Je ne me souviens plus combien d’années maintenant [Henry Mortensen has] suivez-nous même pour. Mais c’était une bonne partie du temps. Et il était là pour de gros trucs. Comme nous enregistrons The Big Fit et nous sur la tournée Babes in Toyland, et nous au Riot Fest. Je l’ai regardé. J’aime vraiment ça. Je pense qu’il a des moments vraiment, vraiment géniaux, comme, juste de beaux moments heureux là-dedans. Kate Nash est dedans. Beaucoup de mes héros, beaucoup de mes amis. Juste toutes ces sortes de petits souvenirs. C’est vraiment spécial. Il y a beaucoup de choses spéciales là-dedans. C’est assez mignon. Et c’est un film doux et joyeux. C’est marrant. Je suis assez jeune partout. Et je suis un énorme goober la plupart du temps. Comme un gros jambon. Il y a juste beaucoup de moments drôles et francs entre moi et Peyton, puis Kurtis à la toute, toute fin. «

Patinage Polly: Ugly Pop est terminé et prêt pour ses grands débuts. Vous pouvez aller à deadCenter pour plus d’informations sur la façon de regarder le film le moment venu. Les billets sont cotés à 10 €. Vous pouvez consulter certains des tweets sur l’annonce de la première ci-dessous.

