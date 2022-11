C’est comme ça que les grandes marques jouent avec votre cerveau pour vous faire acheter leurs smartphones

Le neuromarketing est chargé d’étudier les stimuli qui attirent notre attention. L’objectif? que nous achetons

Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO… peu importe de quelle firme on parle, Ce sont des entreprises et ce qu’ils veulent, c’est gagner de l’argent. Pour cela, ils ont besoin de nous pour acheter leurs produits, pour mettre la main sur l’un de leurs mobiles, tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs ou tout autre appareil.

Pour cela, investir des millions d’euros dans des campagnes publicitaires de toutes sortes, plus sa portée est grande, mieux c’est. Ce n’est pas un secret. Cependant, vous ne savez peut-être pas que de plus en plus de techniques scientifiques sont utilisées pour découvrir ce qui nous influence, comment il le fait et comment nous pouvons en tirer le meilleur parti. Savoir comment fonctionne le cerveau humain peut aider à augmenter les ventes, ou du moins c’est ce que neuromarketing.

Les entreprises se soucient des neurosciences

vos processus cérébraux une énorme quantité de stimuli chaque instant qui passe Comme vous pouvez l’imaginer, si nous devions constamment prêter attention à toutes les petites choses qui se passent autour de nous, nous finirions par être épuisés en quelques minutes seulement.

Pour cette raison, le cerveau humain « filtre » ces informations, en priorisant et en s’occupant de ce qu’il considère comme le plus important. Quelles sont ces informations ? C’est la clé, c’est ce que tout le monde veut savoir. Savoir ce qui attire le cerveau humain permettra d’atteindre beaucoup plus facilement les consommateurs potentiels.

Mesurer ce que votre cerveau aime

Les scientifiques mesurent l’activité de notre cerveau avec toutes sortes d’instruments depuis de nombreuses années. Des dizaines d’expériences pas trop compliquées peuvent être réalisées qui montreront à quoi nos yeux prêtent attention lorsque nous regardons une vidéo ou quels types de sons attirent le plus notre attention. Ils sont la clé pour découvrir quels éléments utiliser pour attirer notre attention..

L’une des techniques que nous avons mentionnées est la Suivi de l’oeil. Comme son nom l’indique, il est basé sur le suivi du mouvement des yeux du sujet pendant qu’il assiste à tout type de contenu. De cette façon, il est possible de savoir quels éléments regardons-nous le plus longtemps, quelles couleurs ou quels mouvements attirent notre attention… etc.

D’autre part, nous avons les résonances, qui cartographier notre cerveau à la recherche de zones d’activation plus ou moins importantes. Il existe des dispositifs complexes capables de mesurer l’activation cérébrale lorsqu’ils sont soumis à différents stimuli, c’est quelque chose qui est étudié depuis de nombreuses années.

Nous n’en avons mentionné que deux, mais il y a de nombreuses autres techniques qui étudient l’activité chimique et physiologique du cerveau humain. Les neurosciences sont la discipline qui englobe les connaissances sur la biologie de l’organe le plus important de l’être humain, et c’est largement suffisant.

Une campagne conçue pour vous attirer

Avec toutes les informations collectées, et il y en a beaucoup, les responsables peuvent créer toutes sortes de campagnes qui tiennent compte des principes neuroscientifiques pour atteindre la plus grande portée possible. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, ce n’est pas une méthode qui a été créée maintenant, mais les grandes entreprises semblent de plus en plus conscientes de son utilité.

Dans une publicité pour une firme comme Apple ou Samsung, rien n’est aléatoire. Chaque élément, chaque couleur, chaque mouvement et chaque son a été étudié, gardez cela à l’esprit la prochaine fois que vous en verrez un. Peut-être cela vous évitera-t-il une dépense hâtive, peut-être pourrez-vous résister à la tentation.

