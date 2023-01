Où a été tourné Lady of the Dead ?

in

D’origine autrichienne, la série européenne arrivée sur Netflix fait fureur chez les amateurs du genre policier.

© IMDbLa dame des morts.

Ça fait quelques jours, Netflix lancé un nouveau série Scène de crime européenne qui, comme cela arrive habituellement avec ces titres, a rapidement attiré l’attention de ses abonnés. On parle de La dame des morts une production dont le titre original est totenfrau (en langue allemande), qui s’inspire de l’œuvre homonyme de Bernard Aichner et a atteint le catalogue de la plate-forme leader de diffusion le 5 janvier dernier.

Dans La dame des mortsl’histoire tourne autour Brunhilde Blum (Anna Maria Muhe), une femme qui est veuve d’une manière étrange et c’est pourquoi elle décide de commencer à enquêter sur ce qui s’est passé. Elle est propriétaire d’un salon funéraire et son chemin de recherche va bientôt découvrir un pot qui deviendra impossible à contenir. Bientôt, les secrets de la petite ville qui vit du ski seront dévoilés à tous.

La dame des morts Il est composé d’un total de six chapitres dont la durée est d’environ 45 minutes et qui a été diffusé à l’origine sur le canal ORF d’Autriche en novembre de l’année dernière, avant Netflix a commencé à le distribuer dans le monde entier. Romina Küper, Emilia Pieske, Lilian Rosskopf, Michou Friesz, Felix Klare, Maximilian Kraus, Shenja Lacher, Gerhard Liebmann, Gregor Bloéb et Hans Uwe sont les acteurs qui accompagnent muhe dans le casting.

Nicolas Rohde était le réalisateur de La dama de los muertos, basé sur les scénarios qui Barbara Stepanski, Wolfgang Mueller, Benito Mueller, Mike Majzen et Nicolai Rohde adapté du roman Aichner de 2014. Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si nous verrons une deuxième saison de cette production, qui, si elle se passe bien, pourrait recevoir le feu vert pour de nouveaux épisodes cette fois avec une plus grande participation de Netflix.

+Où a été filmé La Dame des Morts

Entre avril et juillet 2021, Rohde était aux commandes de cette série entièrement tournée sur le sol autrichien. Au cas où vous voudriez savoir où, nous vous disons que les principales villes étaient Ternitz (où les scènes de l’école et du poste de police ont été tournées), Tirol (qui servait à utiliser la station inférieure du téléphérique vénitien), Vienne et Sellrain (qui était où un enterrement a eu lieu dans la série).

