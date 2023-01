Hugh Jackman nie avoir pris des stéroïdes pour jouer le rôle de Wolverine en disant que c’était du poulet

Hugh Jackman s’est gonflé à plusieurs reprises pour jouer à Marvel’s Wolverine, mais l’acteur a nié avoir jamais utilisé de stéroïdes pour prendre du poids. Tout en discutant d’un certain nombre de sujets avec Chris Wallace, on a demandé directement à Jackman s’il avait déjà amélioré son corps en utilisant des stéroïdes et il avait une réponse directe en retour ; non, c’était une question de travail acharné et de poulet. Lors de son interview pour l’émission Who’s Talking to Chris Wallace de CNN, Jackman a déclaré :





« Non, j’aime mon travail. Et j’adore Wolverine. Je dois faire attention à ce que je dis ici, mais on m’avait dit de manière anecdotique quels en étaient les effets secondaires. Et j’étais comme, ‘Je ne l’aime pas tant que ça.’ Donc non, je l’ai juste fait à l’ancienne. Et je vous le dis, j’ai mangé plus de poulets – je suis tellement désolé pour tous les végétaliens et végétariens et pour les poulets du monde. Littéralement, le karma n’est pas bon pour moi. Si la divinité a quoi que ce soit en rapport avec les poulets, j’ai des ennuis.

Bien sûr, Jackman est probablement en train de se frayer un chemin à travers beaucoup plus de morceaux de volaille alors qu’il se remet en forme pour reprendre le rôle de Wolverine dans Dead Pool 3. Bien qu’inattendu, son retour a incroyablement bien accueilli les fans et a presque garanti le succès du troisième film Deadpool lors de sa sortie en salles en 2024.

Hugh Jackman est aussi surpris que tout le monde de reprendre son rôle de Wolverine.

@VancityReynolds/Marvel Comics

Bien qu’on en ait parlé plus que du retour de n’importe quel autre personnage de Marvel, Hugh Jackman ne s’attendait pas vraiment à rejouer Wolverine après Logan. Cependant, l’offre de faire quelque chose de différent avec le personnage en lui donnant une chance d’être le rival de Deadpool à l’écran était trop difficile à résister. Il a dit:

« Je pensais vraiment que j’avais fini. Comme, j’étais en paix avec ça. On me demandait tous les jours, soit dans des interviews, soit Ryan Reynolds me téléphonant, ‘Pouvons-nous le faire à nouveau?’ Je suis comme, ‘Non, j’ai fini.’ Quelqu’un m’a dit, je pense que c’était Deb, c’est ma femme, elle a dit : ‘Tu sais, après ça, qu’est-ce que tu veux vraiment faire ?’ Et je conduisais juste un jour plus tard et j’ai pensé: ‘Qu’est-ce que je veux?’ Et ça m’est venu comme ça, parce que quand je continue de penser à moi et à Ryan et Deadpool et Wolverine, qui sont des rivaux classiques de la bande dessinée, il y a aussi une dynamique que je n’ai jamais vraiment eu à faire auparavant en tant que Wolverine. »

Dead Pool 3 était toujours sur le point d’être un succès, mais avec Jackman à bord, la franchise a maintenant de bonnes chances de récupérer le titre de film R-rated le plus rentable de tous les temps. Après avoir été légèrement retardés lors du dernier remaniement du calendrier de Marvel Studios, les fans de Deadpool et Woverine ont encore un peu patienté pour voir les deux personnages en venir aux mains. Dead Pool 3 devrait actuellement faire ses débuts le 8 novembre 2024.