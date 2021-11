« The Good Doctor »: Pourquoi le mariage de Shaun et Lea a été annulé

Depuis que Glassman n’est plus le propriétaire ou le directeur du Saint-Bonaventure, Shaun Murphy a fait face à diverses difficultés et a surmonté la plupart des problèmes jusqu’à présent, cependant, le dernier inconvénient l’a amené à annuler son mariage à la fin du cinquième. saison de « Le bon docteur”.

Dans ‘Expired’ (5×07), après avoir visité un lieu de mariage potentiel, Shaun et Lea rencontrent un terrible accident de voiture et découvrent Alma, une jeune mère enceinte qui a été grièvement blessée et a besoin de soins médicaux immédiats. Malgré son transfert à l’hôpital, l’état de la femme s’aggrave et Shaun et les Drs. Lim et Jordan sont forcés de faire avancer le travail.

Bien que tout semble bien se passer, un médicament périmé provoque la mort du bébé et lorsque Salen demande la discrétion concernant les causes du décès, Shaun perd le contrôle de la pharmacie de l’hôpital et casse le médicament périmé. Lea essaie de le rassurer, mais Shaun ne veut pas l’écouter car il sent qu’elle l’a aussi trahi. Qu’a fait ta fiancée ?

POURQUOI SHAUN A-T-IL ANNULÉ SON MARIAGE AVEC LEA ?

Lea a changé les scores que les patients de Shaun ont pris sur lui et quand Murphy a découvert qu’il était furieux. Malgré sa petite-amie s’excusant et expliquant ses raisons, la star de « Le bon docteur« Il ne veut pas lui pardonner et à la fin de cet épisode il annule leur mariage : » NOu puis-je te faire confiance et je ne peux pas t’épouser« , crie.

Alors que Glassman entre pour le réconforter, Lea récupère le contrat de mariage que son fiancé a chiffonné sur le sol et se tient à l’écart dans un silence total.

Mais Shaun n’a pas été bouleversé par la trahison de Lea et les médicaments périmés qui ont causé la mort d’un bébé se sont également sentis seuls, car son mentor et protecteur, Glassman, a décidé de déménager dans les montagnes.

En fait, Glassman avait déjà rencontré un agent immobilier pour vendre sa maison, mais l’arrivée de sa première épouse, Ilana (Ann Cusack), a changé ses plans. Elle lui a demandé de l’aide pour une maladie dangereuse dont souffrait son nouveau partenaire, il a accepté et a sauvé l’homme qui avait une tumeur qui appuyait sur l’artère carotide.

Plus tard, Glassman et Ilana parlent de la mort de leur fille Maggie, en plus, elle lui conseille de ne pas partir et de rester aux côtés de Shaun. « Rester. Fait de vous une meilleure personne« , vous recommande-t-il. Et apparemment dans la dernière scène de « Le bon docteur« En 2021, le médecin ne se séparera pas de Murphy.

« Vous êtes un mauvais parrain et un terrible mentor ! Tu as dit que tu ne me quitterais jamais, mais c’est un mensonge. Un mensonge! C’est un mensonge! Pourquoi tout le monde me ment ? Parce que??» exige Shaun. « Vous auriez dû diriger l’hôpital. Si vous l’aviez fait, le bébé ne serait pas mort !«

Glassman s’assoit à côté de lui et murmure : « Je suis ici. Je te comprends« Et oblige Shaun à accepter son câlin.