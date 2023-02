Jenna Ortega et Lily Collins ont-elles travaillé ensemble dans le même film ?

CÉLÉBRITÉS

La protagoniste de Merlina et l’actrice d’Emily à Paris sont les grandes stars de Netflix en ce moment. La plateforme de streaming souhaite-t-elle les réunir à l’écran ?

©GettyJenna Ortega et Lily Collins, les grandes stars de Netflix.

En plus d’être l’une des principales sources de divertissement pour les utilisateurs, Netflix c’est aussi devenu la plate-forme idéale pour les artistes. C’est que chacun des interprètes qui participent à une production originale du service d’abonnement devient rapidement une star mondiale. C’est le cas de Jenna Ortega et Lily Collins. Avez-vous travaillé ensemble sur un film ?

+ Les œuvres les plus remarquables de Jenna Ortega

Bien que Jenna Ortega n’ait que 20 ans, sa carrière est admirable. La jeune actrice a eu sa première apparition au cinéma aux mains de Marvel avec Iron Man 3 et a participé à des films notables tels que Les retombées, Scream, Studio 666 et X. Cependant, il a montré que les séries sont aussi son point fort avec des productions telles que Jane la Vierge, coincée au milieu, Elena d’Avalor soit toi.

Il en est donc venu Merlin, le hit de Netflix qui a été créé en novembre 2022 et continue de rassembler des fans du monde entier. Creada por Alfred Gough y Miles Millar y dirigida por Tim Burton, este relato del universo de Los Locos Addams sigue a Wednesday durante su paso por la Academia Nunca Más. Allí intenta dominar su habilidad psíquica y resolver un misterio paranormal que involucró a sus padres tiempo derrière. La saison 2 est déjà en développement.

+ Les œuvres les plus remarquables de Lily Collins

Lily Collins, fille du musicien Phil Collins et de l’actrice Jill Tavelman, était destinée à devenir une star. Et il n’a pas déçu : aujourd’hui, à 33 ans, il a tourné dans des films comme Miroir Miroir, Shadowhunters, Amour, Rosie, Okja, Jusqu’à L’Os et héritage, entre autres. Mais, sur le petit écran, il a aussi réussi à afficher tout son charisme et plus s’il s’agit d’un premier rôle dans lequel la mode et la romance sont les thèmes cruciaux.

Sur Netflix, il a gagné la reconnaissance du public avec les trois saisons de diffusion de Émilie à Paris. La série créée par Darren Star suit une jeune femme qui déménage de Chicago à Paris pour poursuivre son travail de rêve. Le conflit apparaîtra lorsque vous devrez décider si votre loyauté est professionnelle ou sentimentale.

+ Jenna Ortega et Lily Collins ont-elles travaillé ensemble dans un film ?

Pour le moment, de Jenna Ortega Merlin et Lily Collins de Émilie à Paris Ils n’ont travaillé ensemble dans aucun film. Cependant, le bon accueil des utilisateurs de Netflix à leurs projets pourrait être influent pour que le géant du streaming décide de les réunir à l’écran à l’avenir. Pour l’instant, tout sera laissé aux souhaits des fans jusqu’à une déclaration officielle du service d’abonnement.

