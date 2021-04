Nairobi pourrait revenir à La Casa de Papel 5

Le braquage d’argent 5 continue de générer une attente totale chez les fans. Depuis, fin 2019, Álex Pina a annoncé qu’ils commenceraient par les enregistrements, les yeux sont rivés sur la production pour voir, après si longtemps, à quoi ressemblera la fermeture des voleurs les plus redoutés.

Depuis son arrivée sur Netflix, Le braquage d'argent est devenu la grande rage. Jusqu'à présent, aucune série espagnole n'a été publiée qui puisse le surpasser et, même pas Qui a tué Sara cela a suscité autant d'intérêt que le professeur l'a fait avec son groupe. Cependant, la plate-forme de streaming n'a pas renouvelé le contenu depuis longtemps.







C’est qu’autant que leurs enregistrements ont commencé en 2019, en 2020 leur calendrier a été affecté en raison de la pandémie de coronavirus. Comme c’est arrivé à de nombreuses productions, Le braquage d’argent il a dû retarder son tournage en raison de la quantité de blocages qui se sont produits dans le monde, mais surtout en Espagne.

Bien que, après une année très difficile pour l’industrie, Pina et son équipe de direction aient commencé à donner de l’espoir aux fidèles des voleurs en s’assurant que la dernière édition soit plus proche que jamais. On ne sait toujours pas quand la date de sortie sera, mais on suppose qu’elle arrivera au deuxième trimestre de cette année, c’est-à-dire entre juillet et décembre.

Cependant, bien que rien n’ait encore été confirmé, certains détails de ce que sera la fin ont commencé à fuir. En plus de l’inclusion de Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado en tant que nouveaux personnages dans Le braquage d’argent, il y a aussi le fait que Nairobi peut revenir à la fiction.

Le personnage, joué par Alba Flores, était l’un des plus aimés des quatre premières saisons. Sa joie, son dynamisme, son autonomisation et sa capacité décisive étaient quelques-unes des caractéristiques qui la positionnaient comme l’une des meilleures de toute la bande. Mais, malgré tout l’amour du public, lors de la quatrième saison, Nairobi a été tué par Gandía d’une balle dans la tête.

À tel point que, comment la gitane pourrait-elle revenir à la dernière saison? Aussi, Ce sera à travers les soi-disant « flashbacks ». Tout comme cela s’est produit avec Pedro Alonso, qui a joué à Berlin et qui a été assassiné dans le premier opus, cette fois Nairobi apparaîtra dans les scènes passées des vols et même au moment où ils commençaient à élaborer le plan.