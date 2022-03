File 81 est annulé par Netflix après une seule saison

A la surprise de beaucoup, Netflix vient d’annoncer qu’après une seule saison, il annulera la série »Fichier 81 ». L’adaptation de l’un des podcasts d’horreur les plus célèbres aux États-Unis, avec seulement 8 épisodes, a fait ses débuts en dernier 12 janviermais malgré les critiques positives et un niveau de reproductions réfléchi, Netflix a décidé de mettre de côté la production de la série et de donner la priorité à ses autres contenus d’horreur les plus aboutis tels que »Messe de minuit » et » Nouvelle saveur de cerise ».

La raison pour laquelle la série a été coupée est encore inconnue, même si Netflix prend très au sérieux la réception du public pour déterminer l’avenir de ses émissions. » File 81 » semblait se débrouiller assez bien dans ce domaine, décrochant une place dans les classements Netflix Top 10 hebdomadaire pour ses originaux et se classant même comme la série la plus jouée aux États-Unis. Les critiques de Tomates pourries de la série a également révélé une image positive, avec un consensus critique de 86 %.

»Fichier 81 » étoilé Mamoudou Athie et Dinah Shihab en tant qu’archiviste Dan Turner et documentariste Melody Pendras, respectivement. La série avait une prémisse intéressante dans le temps avec Dan embauché pour un travail mystérieux où il doit reconstruire des bandes vidéo enregistrées il y a longtemps.

Tout en reconstruisant les images de Melody à partir de son enquête sur l’activité de la secte dans l’immeuble Visser. Les téléspectateurs ont apprécié les deux chronologies de Dan et Melody jouant simultanément, et alors que Dan continue de restaurer les images, les deux forment une connexion. Le lien mystérieux entre les deux conduit Dan à croire qu’il peut sauver Melody de sa mort horrible il y a près de 25 ans.

»File 81 » avait aussi une équipe solide derrière sa production, avec le génie de l’horreur moderne james blême produire à travers votre entreprise Monstre atomique et le producteur de »The Boys » Rebecca Sonnenshine obtenant sa première pause dans le showrunning avec la série, étant également scénariste et productrice exécutive de la série.

La série avait également à son bord le réalisateur de »Stranger Things », rebecca thomasqui a pris les rênes du milieu de la série et a également été producteur exécutif aux côtés de Wan et Michel Clair par Atomic Monster. Le scénario a été écrit par Paul Harris membre du conseil d’administration et Antoine Douahy.

La première saison de »File 81 » est entièrement disponible sur Netflix, mais il semble que les fans devront choisir d’écouter le podcast original pour connaître et continuer l’histoire de Dan et Melody.