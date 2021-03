Les projets de Zatanna et Batgirl confirmés pour la programmation DC de HBO Max

Fille chauve-souris et Zatanna les projets sont officiellement en cours chez Warner Bros. pour HBO Max. Lors de la présentation aux investisseurs d’AT & T vendredi, Warner Bros. a abordé certains de leurs projets à venir basés sur des bandes dessinées de DC. Avec des titres bien connus qui sont déjà connus pour être en développement, de Adam noir à Le Batman, la rumeur Fille chauve-souris et Zatanna les projets ont été officiellement confirmés.

Il y a eu des tentatives pour obtenir Warner Bros. ‘ Fille chauve-souris film sur le terrain depuis des années. À un moment donné, Joss Whedon était attaché au projet avant que des différences créatives ne conduisent à sa sortie. Il a été rapporté plus tard en 2018 que Christina Hodson (Oiseaux de proie) était depuis intervenu pour travailler sur le script. On ne sait pas si Hodson est toujours attaché au Fille chauve-souris film, mais rien n’indique qu’elle ne l’est pas. Peu de temps après avoir été attachée au projet il y a des années, Hodson a parlé de son travail avec Fille chauve-souris et a noté qu’ils étaient sur le point de commencer le processus de coulée.

« [Batgirl is] frais. Avec tous ces personnages – ceux que je crée et qui sont originaux, comme Charlie, et ceux avec lesquels je vais hériter et jouer – ils sont indépendants, intelligents, capables, intéressants et nuancés, et vraiment nuancés. est la chose principale », a déclaré Hodson à Collider en 2018.« Ce n’est pas une chose ou une autre. Ce sont des personnages imparfaits, complexes, beaux, merveilleux, étranges et complètement arrondis et pleinement étoffés. Nous avons tellement d’actrices géniales, prêtes à jouer ces rôles, que c’est amusant d’écrire des rôles pour elles. «

Pour ce qui est de Zatanna, le projet semble être une série télévisée plutôt qu’un film, mais la plupart des détails sur le projet sont encore inconnus au-delà du fait qu’il s’agit officiellement d’un essai chez Warner Bros.Il a été mentionné comme un projet possible pour le streamer l’été dernier, mais il n’avait pas ‘pas été officiellement confirmé jusqu’à présent. Créée par Gardner Fox et Murphy Anderson, Zatanna apparaît dans DC Comics depuis 1964. Magicien légitime qui se produit également sur scène, une version live-action de Zatanna était auparavant jouée par Serinda Swan sur Smallville.

La prochaine version de DC à venir de Warner Bros sera la coupe de quatre heures de Justice League de Zack Snyder. Ne faisant pas officiellement partie du canon DCEU, le film sert de suivi à Homme d’acier et Batman v Superman: l’aube de la justice. C’est peut-être le dernier projet DC que nous verrons de Snyder, car le cinéaste ne voit pas Warner Bros.commander aucun Ligue de justice suites de sitôt. Superman est également en cours de redémarrage, ce qui en fait un Homme d’acier suite aussi incroyablement improbable.

Plusieurs émissions DC seront également développées exclusivement pour HBO Max. La série animée à succès Harley Quinn est actuellement en production sur la saison 3 pour faire ses débuts exclusivement sur le streamer après une précédente exécution sur DC Universe. John Cena devrait également reprendre son rôle de James Gunn La brigade suicide pour la série télévisée dérivée Pacificateur. Entre-temps, Le Batman obtient également une série dérivée à HBO Max à la suite des agents du département de police de Gotham City.

Il n’y a pas encore d’informations sur le moment Fille chauve-souris ou Zatanna sera publié. Cette nouvelle nous vient de Collider.

Sujets: Batgirl, Zatanna