Jenna Ortega a fait ce qu’elle voulait à Merlina et en voici la preuve

NETFLIX

La star du mercredi a pris de grandes libertés sur la série Netflix. Quelles lignes avez-vous changées pour donner à Merlina Addams une personnalité humaine ?

©NetflixJenna Ortega a dirigé le succès de Merlina.

Lorsqu’il s’agit de phénomènes réussis comme Merlin dans Netflix, les abonnés à la plateforme de streaming supposent que tout a été stratégiquement planifié. Ce n’est pas pour rien : chaque élément à l’écran a une signification particulière et chaque mouvement des personnages peut être une référence. Surtout quand derrière le projet se trouve l’esprit de Tim Burton. Cependant, son protagoniste Jenna Ortegaa, a précisé qu’il a pris quelques libertés.

Bien que la fiction de l’univers Addams Locos ait eu sa première il y a plus de deux mois, la série créée par Alfred Gough et Miles Millar reste toujours parmi les tendances. Tout le monde veut savoir ce qui s’est passé dans les coulisses de cette production qui retrace les années de mercredi à l’Académie Nunca Más alors qu’il tente de maîtriser ses capacités psychiques et de résoudre un mystère paranormal.

Il est clair que la jeune actrice a eu des indications sur ce qu’elle devrait faire à l’écran, comme sa caractérisation très particulière ou l’expression inoubliable de ses yeux. Cependant, Jenna Ortega a révélé à plus d’une occasion ce qu’elle a apporté au personnage de sa propre créativité. Et il ne s’agissait pas seulement de la chorégraphie qui est toujours virale sur TikTok.

Lors d’une conférence, le protagoniste de mercredi se souvient d’une anecdote sur le plateau : « Je me souviens qu’il y avait une ligne de dialogue où je parlais d’une robe. Merlina était censée dire : ‘Oh mon Dieu, je deviens folle d’une robe. je me déteste littéralement‘« . Et il a conclu: « J’ai été vraiment époustouflé par la façon dont ça sonnait. Il y avait beaucoup de petites choses comme ça dans le dialogue que je sentais que nous pouvions éviter pour le rendre plus humain.”.

+ Quand la saison 2 de Merlina est-elle diffusée sur Netflix ?

Le géant du streaming a annoncé que le deuxième saison de Merlin c’est un fait. Pour le moment, de grands détails sur ce que sera la série Netflix cette fois et à quelle date elle pourrait être publiée sont inconnus. Sur le tapis rouge des Golden Globe Awards 2023, Jenna Ortega a fait remarquer : « Je n’ai rien vu et je ne sais rien. J’ai parfois l’impression qu’en tant qu’acteur, on vous dit quoi faire. Mais j’ai hâte d’y être. Je pense que les scénaristes commencent tout juste à se réunir, alors peut-être que je saurai quelque chose bientôt. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?