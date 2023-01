Diego Calva a dit quel est son Spider-Man préféré

in

Le protagoniste de Babylone Il s’est reconnu comme un fan de Marvel après avoir dit quel acteur était le Peter Parker qu’il aimait le plus.

Pendant quelques semaines, Diego chauve est l’une des sensations Hollywood. Le protagoniste de Babylone était l’invité de l’émission Jimmy Kimmel et là, ils ont parlé de l’une des premières les plus importantes de la fin de 2022 (2023 pour l’Amérique latine). Mais ils avaient aussi le luxe de parler de super-héros.

Lors de la conversation avec Jimmy Kimmell’une des questions de l’animateur était de savoir quelle star l’avait le plus marqué à rencontrer sur le tournage de Babylone. Sans hésiter un instant, et après avoir exclu Brad Pitt à la demande expresse du conducteur, Diego chauve souligné Toby Maguiré comme le plus important du tournage pour lui.

« Quand tu es le nouveau, tu dois bien te comporter, tu sais ? »a débuté Diego chauve. Comme il s’en souvient, la première fois qu’ils se sont rencontrés sur le plateau, il était même quelque peu distant lorsqu’il a salué Toby Maguiré. Il a fallu attendre la première mondiale de Babylone que l’acteur a perdu son sang-froid et a reconnu son fanatisme.

« Le jour de la première, je suis devenu fou et je lui ai juste dit : ‘Tobeytu seras toujours le meilleur pour moi homme araignée de tous' »compté Diego chauve. Lorsqu’on lui a demandé comment il l’avait pris Pierre Parker de sam raimi, l’acteur a confié qu’il ne semblait pas très surpris. En tout cas, il est juste d’admettre qu’il l’a dit en plaisantant. Jusqu’à ce que Toby Maguiré ne dites pas votre version, nous ne saurons pas quelle était votre vraie réponse.

+Diego Calva a appris l’anglais pour Babylon

L’un des détails à ne pas négliger lorsque l’on parle de Diego chauve cela a à voir avec le peu qu’il parlait anglais avant le tournage. L’acteur a reconnu qu’il devait améliorer ses compétences linguistiques pour y parvenir. Je mange? À travers des films sous-titrés et des jeux vidéo comme le Pokémon.

