Stephen Amell répond à la nouvelle de son retour en tant que Green Arrow dans The Flash

Flèche Star Stephen amell a réagi suite à l’annonce qu’il reprendrait le rôle d’Oliver Queen, alias Green Arrow, dans la neuvième et dernière saison de Le flash. L’acteur a pris des médias sociaux pour déclarer simplement que « Bien sûr » il revient, aux côtés d’un GIF d’Oliver embrassant Barry Allen de Grant Gustin dans un câlin extrêmement sain. Vous pouvez consulter le message de Stephen Amell ci-dessous.





Le flash La saison 9 reprend avec le super-héros DC une semaine après avoir vaincu le Reverse Flash une fois pour toutes. Barry Allen (Grant Gustin) et Iris West-Allen (Candice Patton) se reconnectent et se rapprochent plus que jamais. Mais lorsqu’un groupe meurtrier de voleurs descend sur Central City dirigé par une nouvelle menace puissante, The Flash et son équipe – Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Meta-Empath Cecile Horton (Danielle Nicolet), la méta légère Allegra Garcia (Kayla Compton), le brillant technophile Chester P. Runk (Brandon McKnight) et le voleur de cryogénie réformé Mark Blaine (Jon Cor) – doivent à nouveau défier des obstacles impossibles pour sauver la situation.

Mais alors que les voleurs sont vaincus, un nouvel adversaire mortel se lève pour défier l’héritage héroïque de Barry Allen. Dans leur plus grande bataille à ce jour, Barry et Team Flash seront poussés à leurs limites pour sauver Central City une dernière fois.

La dernière saison de Le flash voit le retour du casting central, y compris Grant Gustin dans le rôle de Barry Allen, alias Flash; Candice Patton dans le rôle d’Iris West-Allen; Danielle Panabaker dans le rôle de Caitlin Snow; Danielle Nicolet dans Cecile Horton, Kayla Compton dans Allegra Garcia et Brandon McKnight dans Chester P. Runk, avec Jon Cor dans Mark Blaine alias Chillblaine promu régulier de la série.





Le Flash Showrunner a estimé qu’ils devaient ramener Stephen Amell en tant que Green Arrow une dernière fois

Stephen Amell a commencé ce qui allait être connu sous le nom de The Arrowverse en 2012, avec la première saison de Flèche présentant l’acteur dans le rôle d’Oliver Queen, alias Green Arrow, un playboy milliardaire qui devient un justicier cagoulé avec une affinité pour le tir à l’arc après s’être échoué sur une île déserte. Considérant que c’est lui qui a tout déclenché, les showrunners derrière Le flash sentait que le ramener une dernière fois était la bonne chose à faire.

« Dès que notre dernière saison a été annoncée, nous savions que nous voulions que Stephen revienne et reprenne son rôle emblématique d’Oliver Queen », a déclaré le showrunner Flash Eric Wallace dans une déclaration à Deadline concernant le retour de Stephen Amell. « Après tout, c’est Oliver qui a initialement lancé Barry Allen sur son chemin héroïque. C’est pourquoi tout le monde dans Team Flash était si convaincu qu’il était important de créer un moment de boucle complète avec le retour d’Oliver dans la dernière saison de The Flash. Le résultat est un épisode épique mais émouvant que nous espérons que les fans d’Arrowverse apprécieront. C’est pour dire « merci » à tout le monde d’avoir regardé et soutenu notre émission tout au long de neuf merveilleuses années. Nous avons absolument hâte que tout le monde voie Grant et Stephen sauver le monde ensemble à nouveau. Et oui, il y aura des sensations fortes, des frissons et des larmes.

Le flash La saison 9 devrait être diffusée le 8 février 2023 et devrait être la dernière aventure se déroulant dans The CW’s Arrowverse.