John Wick: le teaser du chapitre 4 indique que même le tueur à gages ne peut pas le faire seul

Le tueur à gages imparable John Wick se tourne vers ses (quelques) amis dans le dernier teaser de la suite du film d’action à venir, John Wick: Chapitre 4. Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel pour le suivi, le clip est sous-titré que « même John Wick ne peut pas le faire seul ». Et heureusement, il n’aura pas à le faire, car malgré le fait d’avoir tué presque tous ceux qu’il rencontre, il y en a encore quelques-uns prêts à se battre dans le coin de Wick. Découvrez le nouveau teaser de John Wick: Chapitre 4 dessous.





À ce stade de la saga, John Wick « a peu d’amis restants dans le monde … et encore moins en qui il a confiance ». Mais il aura besoin de tous les amis et compagnons assassins qu’il peut obtenir comme John Wick: Chapitre 4 trouve l’assassin titulaire de Keanu Reeves découvrant un chemin pour vaincre la table haute. Avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en nouveaux ennemis. Avec le prix de sa tête qui ne cesse d’augmenter, John Wick: Chapitre 4 voit Wick mener son combat contre la table haute à l’échelle mondiale alors qu’il recherche les joueurs les plus puissants de la pègre, de New York à Paris en passant par Osaka et Berlin.

Le gang de Wick comprend plusieurs visages familiers, dont Laurence Fishburne en tant que Bowery King, Ian McShane en tant que Winston Scott et Lance Reddick en tant que Charon, tout en en présentant quelques nouveaux comme Combat mortel star Hiroyuki Sanada et Un voyou l’acteur Donnie Yen rejoint la mêlée, avec Le Mandalorien Natalia Tena devrait également devenir la sœur adoptive de John Wick.

Bien sûr, Wick ne manquera pas non plus d’ennemis, avec John Wick: Chapitre 4 en ajoutant Bill Skarsgård dans le rôle du marquis de Gramont, Shamier Anderson dans The Tracker et Clancy Brown dans The Harbinger, ainsi que Rina Sawayama, un Scott Adkins méconnaissable et Marko Zaror. Notamment, la légende des arts martiaux Donnie Yen peut être incluse dans les deux listes, avec des images suggérant qu’il commencera en tant qu’ami de Wick avant de changer de camp.





John Wick: Le chapitre 4 est une épopée d’action de près de trois heures

John Wick: Chapitre 4 promet d’être la sortie la plus épique de la franchise à ce jour, avec une durée d’exécution confirmée de deux heures et 49 minutes, faisant du quatrième film le plus long de la série de près de 20 minutes.

Cela devrait donner à Keanu Reeves suffisamment de temps pour démontrer une fois de plus son affinité pour l’action, l’acteur révélant qu’ils ont fait passer un élément majeur, le soi-disant « car-fu », au niveau supérieur. « Nous avons fait passer la conduite de la voiture au niveau supérieur, ce que j’apprécie vraiment », a-t-il déclaré. [It] était vraiment amusant d’avoir la chance d’apprendre ces compétences et de jouer. »

Réalisé par Chad Stahelski et écrit par Shay Hatten et Michael Finch, John Wick: Chapitre 4 devrait sortir en salles aux États-Unis le 24 mars 2023.