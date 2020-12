Jenna Fischer s’est accidentellement préparée pour le rôle de Pam Beasley pendant 7 ans

Le nombre de célébrités qui ont travaillé pour des petits boulots ne manque pas pour mener leur carrière là où elle en est aujourd’hui, et il n’y a pas toujours de percée rapide à Hollywood. Les factures doivent encore être payées, et cela signifie prendre des emplois parallèles entre-temps.

Heureusement pour Jenna Fischer, l’un de ses petits boulots l’a accidentellement préparée au rôle de Pam Beasly dans Le bureau. Elle ne savait pas qu’elle deviendrait son rôle le plus important et conduirait à d’autres succès comme son nouveau livre, La vie de l’acteur: un guide de survie, en 2017 et son dernier podcast intitulé Bureau Mesdames.

Jenna Fischer est de bons amis avec la co-star de ‘The Office’ Angela Kinsey

Jenna Fischer | Jordin Althaus / E! Divertissement / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Fischer a joué dans 46 émissions de télévision et films, mais elle est principalement connue pour son rôle de Pam Beesly sur Le bureau. Elle s’est également essayée à l’écriture, à la production et à la réalisation, mais elle est récemment de retour sous les projecteurs pour son podcast. Bureau Mesdames.

Son nouveau podcast est co-hébergé avec sa meilleure amie Angela Kinsey, qui a joué Angela sur Le bureau. Pour chaque épisode du podcast, ils regardent un épisode de Le bureau, donnez-vous un aperçu de ce qui s’est passé dans les coulisses et des plaisanteries sur leur vie que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs.

Nous sommes ravis de rejoindre le @earwolf équipe pour vous présenter notre nouveau podcast Office Ladies! Chaque semaine, @AngelaKinsey et je vais regarder un épisode de The Office et vous raconter toutes les histoires et les coulisses… ainsi que quelques plaisanteries BFF sur nos vies. Commence le mercredi 16/10! pic.twitter.com/EJkpOPI1cw – Jenna Fischer (@jennafischer) 11 septembre 2019

Fischer est devenu le meilleur ami de Kinsey dans la vraie vie dans la première saison de la série, après de nombreux « moments amicaux » qui ont conduit à un cœur à cœur. Malgré la rivalité compétitive de leurs personnages dans la série, les deux femmes discutent de la façon dont elles se sont liées à la série BUILD, affirmant que c’était pendant l’épisode de basket-ball quand «il y avait deux jours où tous les hommes jouaient au basket et nous nous sommes assis sur un banc». et nous «avons passé environ 24 heures assis les uns à côté des autres sur le banc, et nous nous sommes racontés nos histoires de vie».

Kinsey souligne qu’ils ont parlé de «tout, tout.»Capturant l’amitié sans méfiance qui fleurit, Phyllis a pris une photo de Fischer et Kinsey sur le banc, et elle est maintenant accrochée au mur de Fischer.

Qui est Pam Beasley dans «The Office»?

Jenna Fischer | Byron Cohen / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

CONNEXES: « Le bureau » a caché la grossesse de Jenna Fischer avec le piratage le plus simple à la télévision

Sur Le bureau, Pam Beesly est la réceptionniste de la papeterie Dunder Mifflin. Elle répond aux appels, transmet des messages et s’occupe de la planification de Michael Scott. Elle est talentueuse sur le plan artistique, un peu timide, et finit par devenir vendeuse, mais elle est si terrible dans son travail qu’elle a dû trouver un moyen de gagner plus d’argent sans redevenir réceptionniste.

Elle se plaint à Jim: «Je ne peux pas faire ça. Je n’ai pas ce gène de vente, ou quoi que ce soit. » La fortune change pour elle quand quelqu’un vient au bureau pour demander un administrateur de bureau.

Pam dit aux caméras: «Il y a plusieurs façons d’être promu. Une chose est d’attendre une ouverture et d’en faire la demande. C’est la méthode principale, mais cela pourrait fonctionner. » Elle convainc Gabe qu’elle avait été promue au poste d’administrateur de bureau avant qu’il ne travaille chez Dunder Mifflin, se créant ainsi une nouvelle opportunité.

Comment Jenna Fisher a donné vie à Pam à travers ses propres expériences

Comme beaucoup de célébrités, Fischer a eu du mal à devenir actrice avant de faire les choses en grand avec son rôle sur Le bureau. Elle travaillait à des petits boulots pour payer les factures, et l’un d’entre eux était un travail de bureau.

Il n’y avait aucun moyen pour elle de savoir que son avenir serait façonné dans un rôle similaire sur les écrans de télévision, mais cela l’a certainement préparée par accident. Prenant ce qu’elle a appris de la situation réelle, Fischer a façonné Pam Beesly dans le personnage incroyable qu’elle est pour les fans aujourd’hui.

Dans une interview sur son nouveau livre, Fischer a déclaré Le Hollywood Reporter: «J’ai gagné ma vie en tant qu’assistante administrative pendant sept ans en tant qu’actrice en difficulté, j’ai donc eu de nombreux emplois de bureau. Quand j’ai obtenu mon emploi au bureau, l’une des choses que j’ai faites a été de me rendre dans un magasin de fournitures de bureau, et j’ai acheté mon propre pot pour mon bureau, et j’ai acheté les choses que j’aimais vraiment avoir sur mon bureau. quand j’étais un véritable assistant administratif.

Elle a déclaré: «Je pense que cela a rendu le monde entier plus réel parce que j’ai vécu cette expérience réelle lorsque j’ai obtenu un emploi au bureau.»