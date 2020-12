Quelle est la valeur nette de Hugh Grant?

Le roi de la comédie romantique Hugh Grant est récemment réapparu dans le thriller sombre de HBO L’annulation, qui a ajouté une nouvelle couche à cet acteur aux multiples facettes.

Acteur anglais Hugh Grant | Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo de TOBIAS SCHWARZ / AFP via Getty Images

Auparavant connu comme le rôle principal masculin dans des films comme L’amour en fait, quatre mariages et un enterrement, et Notting Hill, Grant a souvent été choisi pour sa beauté enfantine et son charme indéniable. Il a commencé à jouer au début des années 1980, mais a fait sensation dans le monde entier Quatre mariages et un enterrement en 1994.

Grant était apparemment tapé après son interprétation irrésistible de «Charles» dans Quatre mariages et un enterrement. Mais il a finalement brisé le moule après le film de 2009 Avez-vous entendu parler des Morgans, qu’il a décrit comme une «dinde massive». Grant a depuis exploré d’autres aspects de son talent dans des films comme Atlas des nuages, Un scandale très anglais, et le récent hit, HBO’s L’annulation.

La valeur nette de Grant serait de 150 millions de dollars, qu’il a systématiquement construite au fil des ans. Il n’a été payé que 100000 € pour Quatre mariages et un enterrement, mais son salaire est monté en flèche depuis.

Hugh Grant commande un salaire de 10 millions de dollars pour ses rôles

Celebrity Net value rapporte que Grant gagne actuellement environ 10 millions de dollars pour n’importe quel rôle principal. Il acceptera la moitié de ce montant pour les petits rôles. Alors qu’il n’était payé que 100000 € pour Quatre mariages et un enterrement, son salaire a grimpé peu après le film. Grant gagnait entre 7 et 10 millions de dollars par film à la fin des années 1990.

Il a fait 12,5 millions de dollars pour Deux semaines de préavis, avec Sandra Bullock. Grant est considéré comme l’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood, gagnant 96 millions de dollars entre novembre 2019 et novembre 2020.

Hugh Grant pose pendant le tournage de «Maurice», en décembre 1986 | Mikki Ansin / Getty Images

CONNEXES: Qui est l’acteur le plus riche de «Notting Hill»?

Grant est également connu pour être un investisseur avisé. Il a construit un portefeuille immobilier impressionnant, sélectionnant des propriétés de plusieurs millions de dollars dans des quartiers recherchés. Il a payé 20 millions de dollars pour une maison somptueuse à Chelsea Square en 2006. Mais il a ensuite retourné la propriété trois ans plus tard pour 32 millions de dollars. Grant loue également une de ses maisons avec des locataires qui paient 10 000 € par mois.

Hugh Grant s’est retrouvé à un carrefour de sa carrière

Bien que Grant semble avoir quitté le théâtre pendant une courte période, il admet que les rôles «l’ont quitté» à la place. «J’ai développé une mauvaise attitude à partir de 2005 environ, peu de temps après Musique et paroles», A-t-il récemment déclaré au Los Angeles Times. «J’en ai juste assez. Puis je suis retourné en 2009 et j’ai fait un autre film.

«À ce moment-là, ce n’est pas moi qui ai abandonné Hollywood», a-t-il poursuivi. «Hollywood m’a abandonné parce que j’ai fait une énorme dinde avec ce film avec Sarah Jessica Parker [Did You Hear About the Morgans?]. Que je le veuille ou non après cela, les jours où j’étais un homme de premier plan très bien payé ont soudainement disparu du jour au lendemain. C’était légèrement embarrassant, mais cela laissait la vie libre pour d’autres choses.

CONNEXES: « The Undoing »: Même Matilda De Angelis a été choquée par la fin

Mais L’annulation a revigoré la carrière de Grant, le public le voyant sous un jour nouveau et multidimensionnel. Il a déclaré que la mini-série limitée était un départ total des rôles qu’il était devenu connu pour commander.

«Il n’y a pas un grand nombre de rires dans L’annulation», A-t-il déclaré au Times. «Mais je ne suis pas sûr que ce soit la raison pour laquelle je l’ai fait. Je l’ai fait parce que c’était un projet très classe et que c’était un script qui m’a fait tourner les pages, ce qui est très rare car normalement je dors à la page six de la plupart des scripts que je lis. »