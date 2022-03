Abbott Elementary s’associe à Scholastic pour organiser des salons du livre gratuits dans des écoles sous-financées

ABC sitcom École primaire Abbott s’est associé à Scholastic pour offrir aux écoles sous-financées des salons du livre gratuits. Selon Variety, entre le 14 et le 18 mars, les salons du livre auront lieu dans sept écoles de titre 1 à travers le pays. L’accord s’efforce de fournir à chaque élève deux livres gratuits et à chaque enseignant 10. Harrity Elementary à Philadelphie, qui École primaire Abbott est basé sur, sera l’une des écoles participantes. Les autres écoles participantes incluent Diehl Elementary à Erie, Pennsylvanie, Bond Elementary à Chicago, Dayton’s Bluff Elementary à Minneapolis, Freeman Elementary à Flint, Michigan, et Cortada Elementary et Florence Griffith Joyner Elementary à Los Angeles.

ABC cherche également à relancer son initiative Traveling Teacher’s Lounge, qui fournit aux enseignants des livres de Scholastic, des fournitures de classe, un petit-déjeuner et des produits de École primaire Abbott en prime. Le premier tour du salon a commencé le 3 janvier et a visité des écoles à Philadelphie, New York, New Jersey et Maryland. L’initiative a servi à faire don de plus de 1 000 livres, 10 000 cahiers, 100 000 ustensiles d’écriture et 15 000 matériaux d’art et d’artisanat aux écoles. Les nouveaux arrêts ajoutés au salon itinérant sont Dallas le 10 mars, Houston le 11 mars, Santa Fe, NM le 15 mars, Phoenix le 16 mars, Reno, Nevada le 18 mars et Los Angeles le 22 mars.

« École primaire Abbott met en lumière et reflète les expériences et les défis auxquels sont confrontés les éducateurs de notre pays », a déclaré Erin Weir, vice-présidente exécutive du marketing pour ABC & General Entertainment. «Nous avons eu une opportunité et une responsabilité extraordinaires pour amplifier cette mission dans nos efforts de marketing en série. Redonner à cette communauté méritante a été un pilier de notre campagne dès le premier jour, et grâce à plusieurs partenariats incroyables, comme notre collaboration avec Scholastic, nous avons eu la grande chance de célébrer les enseignants par le biais de dons de fournitures, d’activations locales, et plus encore, tout en partageant la joie de notre nouvelle comédie hilarante.





« Notre mission chez Scholastic a toujours été de soutenir les enseignants et de leur fournir les ressources et le matériel nécessaires pour créer des expériences de classe chaleureuses et positives pour leurs élèves. C’est pourquoi nous sommes ravis de faire équipe avec ABC et École primaire Abbott – une émission dédiée aux éducateurs édifiants et reflétant leurs expériences – pour mettre des livres dans les salles de classe qui en ont le plus besoin et exciter les enfants à lire et à apprendre », déclare Billy DiMichele, vice-président senior du développement créatif chez Scholastic.

École primaire Abbott est une comédie en milieu de travail qui se déroule dans une école primaire où la créatrice, écrivaine et vedette de la série Quinta Brunson, qui joue Janine Teagues, est une enseignante de deuxième année qui fait de son mieux pour soutenir les élèves de son école sous-financée de Philadelphie. Le spectacle suit un groupe d’enseignants dévoués des écoles publiques essayant désespérément d’être de bons modèles pour leurs élèves et de les aider à réussir dans la vie malgré le manque de financement et de rémunération. La comédie met également en vedette ses collègues professeurs Barbara Howard et Melissa Schemmenti (Sheryl Lee Ralph et Lisa Ann Walter), le débutant Jacob Hill (Chris Perfetti), une directrice désintéressée Ava Coleman (Janelle James) et un nouveau professeur suppléant/aspirant directeur Gregory Eddie. (Tyler James Williams).





La créatrice Quinta Brunson s’est rendue sur Twitter pour partager son enthousiasme





Brunson a tweeté« Notre première école est l’école primaire où je suis allé, Harrity ❤️ allons-y @Scholastic 😤 »

«En fin de compte, je pense que les écoles publiques devraient être mieux financées / approvisionnées. Cependant, en attendant, Abbott (l’émission de télévision et les gens derrière) sont vraiment excités à l’idée de faire des choses comme ça », a-t-elle ajouté.

La série a fait ses débuts en décembre 2021 et est devenue l’une des émissions les plus regardées d’ABC, et pour cause. École primaire Abbott reviendra sur ABC avec de nouveaux épisodes le 22 mars.





