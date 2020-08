Jeffrey Bowyer-Chapman, du Canada Drag Race, quitte Twitter après avoir été «intimidé» à cause des critiques

Jeffrey a été accusé d’avoir «humilié» Jimbo et Ilona Verley avec sa critique.

Jeffrey Bowyer-Chapman a supprimé son compte Twitter après avoir été inondé de commentaires haineux de Course de dragsters du Canada les spectateurs.

Jeffrey, qui est juge de la série, a été critiqué pour les commentaires qu’il a faits aux candidats sur la série.

L’acteur a été accusé de «honte corporelle» Ilona Verley lors du défilé Tuck-shedo canadien, quand il a déclaré: «Je pense que votre tasse est peinte si magnifiquement. Cependant, quand je vois ce butin et le petit retournement, une couverture un peu complète la fondation peut vous avoir aidé. ” La juge Brooke Lynn Hytes a également déclaré qu’Ilona aurait dû “mettre du maquillage sur ce cul”.

Jeffrey Bowyer-Chapman désactive Twitter après avoir pêché à la traîne. Image: BBC

Dans une vidéo sur Twitter, Brooke s’est excusée et a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas faire honte à Ilona. Elle a déclaré: “Nous n’avons aucun problème avec la taille ou la forme des fesses d’Ilona, ​​elle a un beau corps magnifique et ce n’était pas du tout destiné à cela. Vous ne pouvez pas non plus couvrir la cellulite avec du fond de teint, alors oui. Je Je suis désolé pour le malentendu et je comprends que vous ne pouviez probablement pas voir cela sur votre téléviseur, mais c’est de là que vient notre critique. “

Jeffrey a également attrapé un peu de chaleur après avoir sévèrement critiqué l’un des looks de piste de Jimbo, l’appelant “turd city”, ce qui a rendu Jimbo furieux. Les fans ont commencé à se retourner contre Jeffrey et ont demandé son retrait du jury.

Suite au contrecoup, Jeffrey a laissé Twitter incitant Drag Race UK Crystal alun, qui a joué dans le sixième épisode de la série, pour la défendre, tweetant: “Alors le juge queer noir sur Course de dragsters du Canada se fait intimider sur Twitter. Tu seras heureux?

«Les principaux arguments que j’ai vus sont des accusations d ” inauthenticité ‘(comme si VOUS saviez ce qui est authentique pour lui) et de mauvaises critiques (mais aucun des autres juges n’obtient autant de difficulté). C’est une pile. Et c’est raciste. Et pour quoi? Clout? Je parie que vous auriez aimé une bonne lapidation publique à l’ancienne.

“Honnêtement – cherche son nom et regarde juste les tweets interminables. C’est tellement déprimant. Contribuez-vous à ça? Idée sauvage, mais peut-être mettre cette énergie dans quelqu’un qui a fait quelque chose de… mauvais?”

Tweets en cristal. Image: @crystalwillseeu via Twitter

Cela vient après qu’Ilona ait également critiqué Course de dragsters fans pour leur incessante pêche à la traîne, révélant qu’elle avait en fait été hospitalisée après avoir tenté de se suicider après l’épisode quatre.

Sur Twitter, elle a déclaré: “Si je vois de la haine envers @ritabagaz sur mon flux, je vais personnellement passer le temps à vous arracher la tête. J’ai essayé d’être mignon et merde mais j’en ai marre de laisser ces gens s’en sortent avec BULLYING the DOLLS.

Idk si c’est trop réel pour vous mais après l’épisode 4, je me suis retrouvé à l’hôpital avec une tentative de suicide de toute la putain de haine que je recevais. Je ne peux qu’imaginer ce que vit Rita. Qu’est-ce que vous allez faire quand vous finirez par tuer l’un de nous? – Ilona Verley (@IlonaVerley) 24 août 2020

“Idk si c’est trop réel pour vous mais après l’épisode 4, je me suis retrouvé à l’hôpital avec une tentative de suicide de toute la putain de haine que je ressentais. Je ne peux qu’imaginer ce que vit Rita. Que vas-tu faire les gars quand tu finis par tuer l’un de nous? ”

