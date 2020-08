Des membres plutôt que des clients de l’hôtel: l’auberge chic d’Hollywood devient de plus en plus exclusive

Le Château Marmont domine de façon imposante Sunset Boulevard à Hollywood – l’hôtel est une institution dans l’usine de rêve. Les acteurs célèbrent régulièrement des soirées somptueuses ici, fermées au public. À l’avenir, seuls les membres devraient avoir accès à l’auberge Nobel.

Clark Gable aurait rencontré ses affaires au Château Marmont. James Dean est entré par effraction à l’hôtel pour obtenir son rôle dans «Parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font» et Leonardo DiCaprio y a célébré son 21e anniversaire. Le château est une institution légendaire d’Hollywood depuis près d’un siècle. Maintenant, l’auberge noble est censée être encore plus exclusive. L’hôtel a toujours été difficile à propos de ses clients et tout le monde n’était pas autorisé à y rester. Au cours de cette année, le cercle des illustres va devenir encore plus petit, comme l’a dit l’hôtelier André Balazs. Seuls les membres devraient alors avoir accès au Château Marmont.

«C’est comparable à un superyacht», dit Balazs, mieux connu de certains comme l’ex-petit ami de l’actrice Uma Thurman. “Vous ne pouvez offrir un tel service qu’à des personnes triées sur le volet.” Le personnel discret de l’hôtel est chargé d’organiser des célébrations privées pour les membres et de prendre soin de leurs effets personnels, qu’ils seront autorisés à stocker dans le château pendant de plus longues périodes. Le coût de l’adhésion reste un secret.

“Sera une composante publique. Peut-être …”

Balazs envisageait de le transformer en hôtel des membres depuis un certain temps. La pandémie corona a maintenant accéléré la décision. “Le bon sens seul vous dit que vous devriez vous entourer de moins de monde maintenant”, dit l’hôtelier. “Pour le moment, vous êtes plus en sécurité avec cela et vous pouvez également vous entourer de personnes plus intéressantes.”

Dans le film de Sofia Coppola “Quelque part”, le château devient l’acteur principal. (Photo: imago / Prod.DB)

Le concept d’hôtels membres existe depuis longtemps à Londres, mais il est encore relativement nouveau à Los Angeles. La succursale de Soho House à West Hollywood était l’une des dix premières il y a dix ans. Le groupe cible de Balazs est l’élite riche et créative qui en a assez des hôtels de luxe traditionnels. À l’avenir, les fans auront plus de mal à apercevoir leurs stars au Château Marmont. Cependant, Balazs ne veut pas fermer complètement son hôtel au public. «Il y aura toujours une composante publique», dit-il. “Peut-être le restaurant.”

Corona frappe durement les hôtels de luxe

Pour le “Los Angeles Times”, la transformation en hôtel membre n’est pas une grande innovation: “Le Château Marmont a longtemps été un club de VIP qui prétend être ouvert à tous”, écrit le journal. Beyonce et son mari Jay-Z ont organisé leurs fêtes ici après les Oscars. «Les revenus provenant des frais d’adhésion sont une aubaine pour le château qui, comme la plupart des hôtels, a souffert de la pandémie», explique Shawn Levy, qui a écrit un livre sur le Château Marmont. La plupart du personnel de l’hôtel a été licencié en mars.

Château Marmont remonte à ses racines en tant qu’hébergement exclusif des membres. En 1929, le complexe, construit sur le modèle d’un château français, a ouvert avec des appartements luxueux pour les locataires fortunés. Discrétion et exclusivité sont la recette du succès au Château Marmont. «Nous n’échangeons pas de glamour», dit Balasz. “Nous agissons avec le service de nos clients – discrétion et service et sécurité, confidentialité. C’est ainsi que nous gagnons notre argent.”