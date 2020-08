Honda Jazz 2020 lancé en Inde, le prix commence à Rs 7,5 lakh: tout ce que vous devez savoir

Surmultipliée26 août 2020 18:05:32 IST

Honda Cars India a lancé la Honda Jazz rénovée et conforme à BSVI. Les prix de la Jazz 2020 commencent à partir de Rs 7,5 lakh pour la variante de base V avec une boîte de vitesses manuelle. Cela va jusqu’à Rs 9,75 lakh pour le nouveau VX CVT haut de gamme. Le nouveau Jazz peut être obtenu avec trois variantes manuelles et trois variantes CVT.

La trappe mise à jour est également livrée avec un ensemble de garantie solide, trois ans / km illimité, de série. Une garantie prolongée de deux ans avec kilométrage limité ou illimité peut être achetée séparément. En outre, le nouveau Jazz est disponible avec un forfait d’entretien annuel de trois ans, dont les prix commencent à partir de 11 670 Rs.

Le passage aux normes BSVI a également apporté un rafraîchissement visuel mineur pour le Jazz. Le hayon est maintenant livré avec un nouvel élément de calandre noir brillant, des phares à LED, un nouveau pare-chocs avec des renfoncements plus profonds pour les nouveaux phares antibrouillard à LED, un pare-chocs arrière révisé et un groupe de feux arrière retravaillé avec de nouveaux éléments d’éclairage à LED qui s’étendent jusqu’au sommet du voiture. Cinq options de couleurs sont disponibles: rouge radiant métallisé, argent lunaire métallisé, blanc platine nacré, acier moderne métallisé et brun doré métallisé.

Les caractéristiques notables de la nouvelle Jazz sont un tableau de bord doux au toucher, un toit ouvrant, un régulateur de vitesse, une entrée sans clé, un démarrage par bouton-poussoir, des commandes au volant, une nouvelle instrumentation et des palettes de changement de vitesse pour la variante CVT. La CVT est le choix de boîte de vitesses le plus populaire avec la Jazz, avec plus de 70 pour cent des acheteurs qui l’ont optée l’année dernière. Le nouveau système d’infodivertissement à écran tactile Digipad 2.0 de 7 pouces fait également ses débuts ici.

La nouvelle Jazz reçoit la même essence i-VTEC quatre cylindres de 1,2 litre conforme BSVI qui a récemment fait ses débuts avec le lifting Honda WR-V. Ce moteur fait 90PS à 6000 tr / min et 110 Nm à 4800 tr / min et est associé à une boîte manuelle à cinq vitesses, en plus de la CVT. Aucune option diesel n’est disponible. Les chiffres de rendement énergétique ARAI pour la boîte manuelle et la CVT sont respectivement de 16,6 kmpl et 17,1 kmpl.

Les réservations ont déjà été ouvertes pour le lifting du Jazz, le Jazz rafraîchi peut être réservé pour Rs 21 000 chez tous les concessionnaires autorisés Honda Cars India à travers le pays. La Jazz 2020 peut également être réservée en ligne via la plate-forme “ Honda from Home ” sur le site Web de l’entreprise pour Rs 5000.

V manuel – Rs 7,50 lakh

Manuel VX – Rs 8.10 lakh

Manuel ZX – Rs 8.75 lakh

V CVT – Rs 8,50 lakh

VX CVT – Rs 9,10 lakh

ZX CVT – Rs 9,75 lakh

