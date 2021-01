Je suis un développeur professionnel et je programme toujours en COBOL

En 2019, le langage de programmation COBOL a fêté ses 60 ans. Et malgré le fait que de nombreux langages plus modernes et intuitifs sont apparus, COBOL continue d’avoir un poids très important dans des secteurs aussi importants que la banque ou l’administration.

C’est peut-être pourquoi certains développeurs ont également choisi de se spécialiser en COBOL. Bien qu’il n’ait pas été facile de les localiser, nous avons discuté avec deux d’entre eux pour nous dire pourquoi ils ont pris leur décision et ce que c’est de travailler pour une langue presque éternelle.

Sur le chemin je t’ai trouvé

Alberto Conejero a 38 ans et a été responsable d’une équipe de 4 personnes pour Serbatic pendant 2. Tous sont spécialisés dans le langage de programmation COBOL.

Reconnaissez que développer votre carrière dans cette langue ce n’était pas quelque chose de recherché, mais une «décision imposée». «À la suite de l’une des fameuses fusions entre entités bancaires et des chevauchements entre les départements et des changements d’organigramme, l’équipe à laquelle j’appartenais est passée du travail de PL / SQL avec Oracle à la réalisation de processus JCL et de programmes COBOL pour alimenter les bases de données en Teradata », nous dit-il.

Gregorio Arroyo, pour sa part, est le gérant et propriétaire de AG Informática y Servicios. En plus des tâches managériales, ce diplômé en physique depuis 1978 se consacre également à la maintenance et développement d’applications informatiques en COBOL pour les PME. Un an après avoir quitté l’université, la multinationale NCR « m’a sélectionné pour une formation à Madrid, qui comprenait une formation et le développement d’applications en COBOL », se souvient-il.

Arroyo, qui connaissait également d’autres langages tels que Basic ou Fortran, assure que lorsqu’il a vu COBOL pour la première fois « cela semblait très strict avec les normes de génération de code ». Quelque chose qui est surmonté quand «on en fait, c’est alors la couture et le chant», dit-il.

Ce qui l’a finalement poussé à parier sur COBOL, c’est qu’à cette époque, lorsqu’il est entré en contact avec cette langue, il avait la formation appropriée et «c’était déjà le langage le plus courant et le plus professionnel pour développer des applications métier», explique Arroyo.

Qu’est-ce que tu as que les autres n’ont pas

Quand il est tombé sur COBOL, Conejero reconnaît que, au début, il ne voyait pas de valeur pour sa carrière professionnelle. Mais il l’attribue au fait qu ‘«il ne connaissait toujours pas la technologie, son histoire, sa simplicité, sa rapidité, etc. De plus, les gens qui programmaient en COBOL étaient déjà plus âgés et je pensais que c’était une technologie qui allait mourir sous peu ».

Après avoir étudié les cycles supérieurs en administration de systèmes informatiques et en développement d’applications informatiques, Alberto Conejero avait reçu une formation académique en C ++ et Visual Basic et avait travaillé pendant de nombreuses années avec SQL, JavaScript et HTML. Et il a même suivi plusieurs cours en C #, .NET et Java. Cependant, Conejero assure qu’après ce premier contact et réaction en rencontrant COBOL, il s’est vite rendu compte du « potentiel, de la rapidité et de la fiabilité de ce langage ».

Pendant ce temps, Gregorio Arroyo admet qu’il a expérimenté d’autres langages tels que C ** ou Javascript, mais, à son avis, « ils n’ont pas l’aspect de programmation du verbe anglais et l’impression que COBOL a». Et, en outre, il reconnaît qu’à son âge «il m’est déjà difficile de passer à une autre forme de programmation».

Le meilleur et le pire de COBOL

Mais en plus, ce professionnel assure que dans toute son expérience professionnelle «je n’ai pas trouvé en COBOL des limitations qui m’obligeraient à utiliser une autre langue. Le COBOL que j’utilise a évolué au cours de cette période, comme les autres, pour s’adapter aux exigences technologiques de chaque instant ».

Pour Arroyo, COBOL est une langue sans avenir. Pour Conejero, étant associé à la banque et aux paiements, oui

Si je devais définir COBOL, Alberto Conejero assure qu’il est « simple, rapide et fiable ». Pendant ce temps, Arroyo estime que sa méthode de programmation ressemble à la langue naturelle de l’anglais, «en plus de la fiabilité et de la sécurité de la gestion des données».

De l’autre côté de l’échelle, Conejero regrette que nous soyons confrontés à une langage moins attrayant visuellement Quels autres. Et, comme Arroyo se lamente, une autre de ses faiblesses est que la plupart des fabricants de COBOL «ont été absorbés par un seul fournisseur, Micro Focus, et ce sont des produits chers« , Il assure. Une concentration qui « impose le paiement de licences d’exécution pour l’utilisation d’applications développées dans ce langage, ce qui rend normalement les applications plus chères ».

COBOL, une langue d’autrefois?

Gregorio Arroyo reconnaît que COBOL n’est pas une langue moderne. À tel point qu’il n’est même pas enseigné. «Ceux d’entre nous qui restent sont déjà de la« vieille garde »», dit-il.

Conejero reconnaît également qu ‘ »il y a peu de personnes formées et expérimentées dans cette langue, principalement parmi les jeunes développeurs qui se concentrent sur d’autres langues plus actuelles ». Mais même parmi les professionnels plus âgés, il n’est pas facile de trouver ceux qui ont continué à avoir leur langue préférée ou de travail en COBOL. «D’après ce que j’ai pu voir dans les secteurs dans lesquels j’ai travaillé la majorité des programmeurs COBOL ont cessé d’être actifs progressivement ou il leur en reste peu », explique-t-il. La partie positive? « La demande de professionnels de ce profil augmentera probablement. »

En outre, Conejero estime que la majorité des programmeurs qui travaillent dans d’autres technologies ou langages dans le secteur de la banque, de l’assurance ou des moyens de paiement, « tôt ou tard, rencontreront ce langage, s’ils ne l’ont pas déjà fait », donc que « à tout le moins », j’encouragerais d’autres développeurs à se renseigner sur ce programme.

Est-ce bien payé pour être programmeur COBOL, car il y a peu d’experts dans le domaine? Le salaire « est égal au reste des langues », dit Conejero.

Arroyo, quant à lui, estime que tout développement d’application est actuellement «sous-évalué». «La plupart ont supposé qu’ils étaient presque gratuits. Un développeur est sous-évalué et plus en COBOL, car on pense que nous sommes ancrés dans le 20e siècle« , Plainte. L’exception serait dans «les grandes entreprises qui ont et utilisent des logiciels développés en COBOL».

Combien de vie reste-t-il à COBOL?

Les entreprises qui font affaire avec COBOL le savent clairement: ce langage de programmation a un avenir. Et beaucoup.

Alberto Conejero, par exemple, est convaincu que COBOL a fêté ses 60 ans mais a encore une longue vie devant elle, notamment parce que «elle est liée à des secteurs tels que la banque, l’assurance, les moyens de paiement, etc.». Pour cette raison, il n’hésite pas à affirmer que «cela peut durer encore au moins 60 ans».

Mais Arroyo est montré du côté opposé. « Je crois que l’avenir de COBOL sera résiduel»Et que cela ne durera que« tant qu’il y aura des applications développées dans cet environnement ». Et c’est pourquoi je ne vous encouragerais pas à vous spécialiser dans cette langue. « Le marché est dominé par Google, Amazon … et ils recommandent de nouvelles langues. »

Ce sur quoi les deux s’accordent, c’est que COBOL est perçu de plusieurs manières, moins attrayant. «COBOL est perçu par beaucoup comme vieux et dépassé. Mais je crois que être « vieux » ne le rend pas moins frais»Souligne Conejero. « Il y a une phrase qui est attribuée à Bill Gates: » Je ne sais pas quelles langues seront dans le futur, mais COBOL sera sûrement toujours là. » Je pense donc que COBOL a encore beaucoup à nous offrir », souligne-t-il.

