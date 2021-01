Cyberpunk 2077 – Le combat de boss dans « Play It Safe »: Comment vaincre Oda – Guide (solution)

Dans Cyberpunk 2077 il y a des combats vraiment difficiles à affronter, mais aucun argument ne cause actuellement autant de difficultés à la communauté que celui-ci Combat de boss contre Oda pendant la mission principale Jouer la prudence. Dans ce Guider nous vous expliquons à quoi vous devez prêter attention dans le combat et vous en donnons des utiles Trucs et astucescomme toi le vieil ami de Takemura peut vaincre.

Cyberpunk 2077: Battez Oda pendant le combat de boss dans « Play It Safe »

Dès que vous vous trouvez dans « Cyberpunk 2077 » lors de la mission principale « Play It Safe » sur les trois Tireurs d’élite s’est faufilé et a trouvé celui que tu cherchais Netrunner atteint, le moderne arrive déjà à vous Samouraï Oda gênez-vous et commencez à vous battre par tous les moyens possibles.

Oda est un adversaire redoutable qui se démarque par son vitesse incroyable qu’il sait utiliser à la fois à l’offensive et à la défensive. Cependant, il a aussi quelques Points faiblesque nous voulons vous expliquer dans ce guide. Mais d’abord, jetons un coup d’œil à Techniques d’attaque d’Oda et ce à quoi vous devez faire attention dans les attaques de ce combat de boss.

© Projet CD

mobilité

Oda peut se déplacer dans toute l’arène incroyablement rapidement, se déformant à la fois horizontalement et verticalement. De plus, les samouraïs du futur pourront éviter plusieurs tirs ou simplement les bloquer. Mais si vous êtes catégorique et que vous le frappez constamment, tôt ou tard vos balles toucheront leur cible.

MPi intelligent

Au cours du combat, Oda se concentrera sur son Mitraillette partir. S’il tire le pistolet, vous devriez vous mettre à couvert derrière une couverture appropriée, car son volées de recherche de cible peut causer de graves dommages.

Lames Mantis

Oda est souvent sur le sien dans ce combat de boss dans Cyberpunk 2077 Lames Mantis et faites souvent des combos avec eux. Votre meilleure stratégie est de vous éloigner de lui et de continuer à tirer. Si la distance à Oda est suffisamment grande, vous pouvez lui faire beaucoup de dégâts de cette manière. Puisque Oda doit battre en retraite après plusieurs attaques, vous avez suffisamment de temps pour le pomper encore plus de plomb.

Camouflage optique

Si vous avez causé des dommages importants à Oda, Oda sera son Fonction camouflage activez-vous et trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir guérir pouvez. Oda est capable de régénérer toute sa santé, vous devez donc agir rapidement. Activez le vôtre scanner et suit les traces du patron jusqu’à son Battre en retraite pour le découvrir et l’attaquer pendant le processus de régénération.

Cyberpunk 2077: Guide des vulnérabilités d’Oda (Solution)

Comme je l’ai dit, Oda est un adversaire très dangereux V devient juste difficile à cerner. Il est donc particulièrement important d’exploiter chaque point faible du patron. Ce qui suit est une liste d’options qui s’offrent à vous pendant le combat de boss dans « Play It Safe » et qui rendent cette discussion beaucoup plus facile.

© Projet CD

Quickhacks

Utilisez le quickhack dans la lutte contre Oda Glitch du pistolet un à la Fonction de recherche de destination interrompre sa mitraillette, vous donnant la possibilité de contre-attaquer ou d’approcher. Interruption du cyberware détruit immédiatement Masque d’Oda, après quoi il est possible d’utiliser des armes intelligentes contre lui. Il supprime également la mobilité d’Oda.

Détonation de grenade est bien sûr idéal pour causer directement des dégâts à ce boss et faire tomber le samouraï, afin que vous ayez le temps à court terme pour vous concentrer sur les attaques critiques. Malheureusement, cette astuce ne fonctionne qu’une seule fois. Sinon tu peux Polarité inversée sur le Caméras de surveillance utilisez pour trouver Oda plus rapidement quand il est camouflé.

Grenades

Puts Grenades à fragmentation contre Oda pour infliger rapidement beaucoup de dégâts et non seulement pour blesser le boss, mais aussi pour le ralentir. Cela vous donne un peu de temps pour vous concentrer sur votre propre attaque. Grenades EMP interrompre sur un coup direct La défense intelligente des armes d’Oda et aussi la fonction de retour de sa propre arme.

Armes technologiques

La chose pratique à propos des armes technologiques est qu’elles peuvent pénétrer des objets. Mark Oda et vous pouvez le frapper depuis la protection de votre couverture, tandis que les attaques de ce boss dans « Cyberpunk 2077 » restent inefficaces.

Dommages par choc

Oda peut être résistant aux dommages thermiques, mais il est extrême faible aux chocs. Utilisez ceci à votre avantage.

Tactiques furtives

Il est également possible de vaincre Oda sans s’engager directement dans une épreuve de force. Il faut se débarrasser de son attention, par exemple en le distrayant avec une caméra de surveillance L’optique redémarre le hack rapide utilisé contre lui. Si vous réussissez, Oda activera son camouflage optique et patrouillera dans l’arène.

Maintenant, il est possible de se faufiler sur Oda et d’utiliser un retrait secret contre lui. Ce sera le sien Détruisez le masque Oni immédiatement. Répétez cette action à nouveau et Oda est instantanément vaincu.