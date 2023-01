Primetime, la série à suspense avec Óscar Jaenada, l’acteur de Luis Miguel

Étoile+

©Étoile+L’acteur Óscar Jaenada joue dans la série

Après l’avoir vu comme le méchant dans « Luis Miguel, la série« , l’acteur espagnol Óscar Jaenada est prêt à nous donner une autre démonstration en tant que loup déguisé en mouton, cette fois dans une série à suspense Star+ appel « heure de grande écoute« , qui sortira dans les prochaines semaines et dont la bande-annonce a déjà été publiée.

Comme on le voit dans la première bande-annonce de la série Star + originale, l’acteur espagnol donne vie à Ramiro del Solar, un journaliste mexicainqui après avoir vu impliqué dans la mort de son amantil fera tout son possible non seulement pour effacer la scène, mais aussi pour son nom tout en impliquant et en encadrant d’autres personnes.

« Lorsque l’enquête se complique, le journaliste use de sa capacité à détourner les données devant l’opinion publique et tente de s’en tirer, révélant sa nature manipulatrice et immorale, prouver que la vérité est mieux cachée à la vue de tous« , indique l’avancée de la série.

+ Quand la série Óscar Jaenada et Dominika Paleta est-elle diffusée ?

Selon Star+, « Heure de grande écoute » englobe non seulement le genre du thriller, mais à travers la fiction dépeint « l’agenda médiatique » ainsi que le Situation sociale mexicainela situation médico-légale et les personnes disparues au Mexique.

« heure de grande écoute » arrive sur Star+ le 15 février. avec tous ses épisodes disponibles. En plus de Jaenada, le projet met en vedette Palette Dominique et a également la participation de Maya Zapata, Ella Velden, Paméla Almanza Oui Alexandre Camacho.

La série, créée par Mariano Cohn et Gastón Duprat, a été enregistrée dans différents endroits du Mexique. Il a un total de 10 épisodes de 45 minutes. et a été réalisé par Luis Urquiza à partir d’un scénario de Norma Lazo.

