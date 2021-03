Jay Leno s’excuse pour des décennies de blagues perpétuant les stéréotypes asiatiques

Ancien Spectacle de ce soir héberger Jay Leno s’est excusé pour une série de blagues offensantes racontées sur les Asiatiques au cours de sa carrière de plusieurs décennies dans la comédie. Les plaintes concernant les blagues de Leno ne sont pas nouvelles, car les excuses viennent après une campagne de 15 ans du groupe d’activistes Media Action Network for Asian Americans (MANAA). Alors que le comédien a toujours préféré ignorer ces préoccupations dans le passé, la récente tragédie qui a laissé plusieurs femmes asiatiques mortes à Atlanta semble avoir changé la perspective de Leno.

Parlant de ses blagues centrées sur l’Asie lors d’un récent appel Zoom avec le chef de la MANAA, Guy Aoki, Leno a finalement présenté des excuses formelles, détaillant ce à quoi il pensait quand il les a dit et pourquoi il n’a pas prêté attention à la réaction pendant si longtemps. retour à The Tonight Show avec Jay Leno.

«Au moment où j’ai fait ces blagues, je pensais vraiment qu’elles étaient inoffensives. Je me moquais de notre ennemi de la Corée du Nord, et comme la plupart des blagues, il y avait un son de vérité. À l’époque, il y avait une attitude dominante que certains groupes se plaignent toujours de quelque chose, alors ne vous inquiétez pas à ce sujet. Chaque fois que nous recevions une plainte, il y aurait deux côtés à la discussion: Soit «Nous devons nous occuper de cela» ou «Fous-les s’ils le peuvent» prends pas une blague. Trop souvent, je me suis rangé du côté de ce dernier même si au fond de moi je savais que c’était mal. «