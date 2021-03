La routine quotidienne d’Orlando Bloom amène les gens à se demander s’il s’agit d’une blague

Dans l’article, le pirates des Caraïbes star a écrit sur la façon dont il aimait avoir à « gagner » son petit-déjeuner, qui se compose de choses comme « de l’huile d’octane cérébral, une poudre de collagène et des protéines » et sur la façon dont il regarde les vaches et pense qu’elles sont les « plus belles chose jamais ».